DIRETTA/ Genoa Salernitana (risultato 1-0) streaming video: ci prova Sambia (Serie A, 27 ottobre 2023)

DIRETTA GENOA SALERNITANA (RISULTATO 1-0): CI PROVA SAMBIA

Le due squadre iniziano il secondo tempo con alcuni cambi: nel Genoa dentro Ekuban al posto di Retegui, nella Salernitana Candreva e Bradaric lasciano spazio a Sambia e Bohinen. Malinovskyi e Gudmundsson continuano a tenere in apprensione la difesa granata, quindi al 9′ ancora cambio nel Genoa con l’acciaccato Bani che lascia spazio a De Winter, quindi al 14′ c’è Strootman in campo al posto di Badelj. Sambia prova due volte la conclusione ma senza fortuna, quindi cambia anche Filippo Inzaghi con Legowski e Lovato che lasciano spazio a Maggiore e Ikwuemesi. (agg. di Fabio Belli)

GENOA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Salernitana non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

SBLOCCA GUDMUNDSSON!

Ancora il Genoa continua a manovrare con insistenza in fase offensiva, al Salernitana si scuote al 32′ con una conclusione di Dia, che trova però pronto Martinez anche se l’azione era viziata da un precedente tocco di mano. La scena si ripete al 34′ con Martinez che dice di nuovo no a Dia, al 35′ è però il Genoa a passare il vantaggio. Sblocca il risultato Gudmundsson, innescato da Malinovskyi e a segno dopo aver saltato Gyomber. Nervi tesi dopo il gol genoano, vengono ammoniti Maggiore, Malinovskyi e Bradaric, quindi giallo anche per Bani. Al 44′ Ochoa impedisce a Sabelli di trovare il raddoppio prima dell’intervallo, si va al riposo con Genoa avanti di misura. (agg. di Fabio Belli)

GRIFONI, DOPPIO PALO!

Al 3′ subito grande occasione per il Genoa che coglie un palo con un colpo di testa di Badelj. Grifoni più aggressivi in questa prima parte di gara e al 16′ c’è il secondo legno per i padroni di casa, stavolta colpito da Retegui col pallone che si stampa sul palo su una secca staffilata mancina del centravanti. Poca Salernitana nei primi minuti di gioco con i campani che cercano l’affondo con Jovane Cabral, ma il risultato resta comunque sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Genoa Salernitana, che presentiamo con le statistiche di liguri e campani in questa prima parte del campionato di Serie A. Situazione non brillante per il Genoa, che ha raccolto finora 8 punti in classifica, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi, ma anche ben cinque sconfitte nelle precedenti nove uscite. La differenza reti è quindi comprensibilmente negativa per il Grifone (-4), che ha segnato 10 gol ma ne ha pure incassati ben 14 finora. D’altronde fa ancora peggio la Salernitana, che infatti ha già cambiato allenatore: per i campani zero vittorie e 4 punti in classifica, arrivati con altrettanti pareggi più cinque sconfitte.

Ecco allora che per la Salernitana la differenza reti è un disastroso -13, frutto di 6 gol segnati ma anche di ben 19 reti già sul groppone. Adesso però non è più tempo per numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali e poi cediamo la parola alla diretta di Genoa Salernitana, che comincia davvero! GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino. SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Cabral; Dia. All. F. Inzaghi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Genoa Salernitana vede due formazioni affrontarsi per la ventesima volta all’interno della loro storia. Genoa che ha ottenuto ben 10 successi sulla Salernitana; i campani rispondono con 8 vittorie mentre il risultato di pareggio è capitato in 7 circostanze. La prima sfida tra queste due formazioni è datata 1995, giocata allo stadio Arechi di Salerno. Il risultato premiò la formazione campana che ottenne il successo vincendo la sfida per 3-1. Gara di ritorno che invece sorrise ha il Grifone che ottenne il successo con il risultato di 1-0.

Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel 2001, terminata con il pesante successo di 4-0 in favore del Genoa. Non è l’unico 4-0 della storia di queste due formazioni in quanto nel 2005 la Salernitana si vendicò della gara di andata persa 5-0. Tra il 2007 e il 2020 queste due formazioni non si sono più affrontate all’interno di una competizione calcistica, tornando in campo solamente nel 2021. In queste ultime tre sfide una vittoria a testa e un risultato di pareggio. Quest’ultima con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Destro e Bonazzoli. (Marco Genduso)

LIGURI REDUCI DA DUE STOP

Genoa Salernitana sarà in diretta dallo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, alle ore 20:45 di venerdì 27 ottobre: si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Tra le due squadre in palio punti pesanti in chiave salvezza: i liguri neo-promossi, nonostante le due sconfitte di fila contro Milan e Atalanta, stazionano a otto punti, appena fuori dalla zona retrocessione. I campani, invece, si sono affidati a mister Pippo Inzaghi per risollevarsi dal penultimo posto della graduatoria, a quota quattro punti.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA GENOA SALERNITANA

Non inizia bene Genoa Salernitana per mister Alberto Gilardino: il tecnico dei liguri dovrà rinunciare sicuramente a Messias e Jagiello ma a destare preoccupazione sono anche le condizioni di Retegui. In porta, invece, si rivedrà Martinez dopo il turno di squalifica. I campani, invece, avranno tutti a disposizione e mister Inzaghi si affiderà alla vena realizzata di Dia, supportato da Candreva e Jovane.

GENOA SALERNITANA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Genoa Salernitana possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,55 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 4,15 volte l’importo investito con questo bookmaker.











