DIRETTA GENOA SALERNITANA/ Video streaming tv: c’è un solo incrocio in Serie A

La diretta di Genoa Salernitana si gioca ben 5733 giorni dopo l’ultima volta al Luigi Ferraris in campionato. In Serie A le due compagini si sono affrontate a Genova in una sola occasione, era la stagione 1947/48 e i padroni di casa si imposero per 3-1. Di Formentin, Dagianti e doppietta di Brighenti i gol che decisero la partita. Se si considerano tutte le sfide tra massima serie, cadetteria e C invece le due squadre si sono incrociate in 15 occasioni. Il bilancio è in favore dei liguri che hanno vinto 8 volte rispetto alle 3 del cavalluccio marino mentre 4 sono i pareggi. Il Genoa ha fatto 29 gol mentre la Salernitana ne ha realizzati 11.

Per Blessin è ovviamente la primissima volta contro la Salernitana, mentre Colantuono ha affrontato il Grifone in 14 occasioni collezionando 4 vittorie e 8 pareggi e subendo appena 2 sconfitte. Eppure l’ultima volta a Marassi in Coppa Italia invece è piuttosto recente, anzi recentissima, targata 14 dicembre 2021. Il Genoa in quell’occasione si impose col risultato di 1-0 con match deciso da un gol di Ekuban. Genoa che poi sarebbe stato eliminato al turno successivo dal Milan, sconfitto a San Siro per 3-1.

GENOA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Salernitana sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

GENOA SALERNITANA: PUNTI PESANTISSIMI…

Genoa Salernitana, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 15:00 dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Il Grifone è reduce dal pareggio conseguito all’Olimpico contro la Roma, gara terminata con il punteggio di 0-0. La squadra allenata da Alexander Blessin è in penultima posizione con 14 punti. Il Genoa è la squadra con meno vittorie in campionato, solo una, risalente al 12 settembre contro il Cagliari. I due pareggi consecutivi delle ultime gare danno speranza al Grifone, e i tre punti in palio nella prossima partita potrebbero valere molto in chiave salvezza.

La Salernitana arriva alla sfida del Ferraris, dopo il pareggio casalingo contro lo Spezia, gara terminata con il punteggio di 2-2. Con quest’ultimo risultato, la squadra allenata da Stefano Colantuono ha parzialmente riscattato le due sconfitte consecutive precedenti. In quest’ultima parte di campionato, i granata potranno contare sui nuovi innesti arrivati nel calciomercato invernale, con Simone Verdi che ha già dimostrato il suo valore con una doppietta all’esordio. I campani occupano l’ultima posizione in classifica con 11 punti, è la gara contro il Genoa potrebbe essere l’ultima chiamata per la permanenza in Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA SALERNITANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Salernitana, le quali scenderanno in campo nella sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico dei liguri, Alexander Blessin, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. A guidare l’attacco ci sarà Destro, mentre Ekuban, Amiri e Yeboah formeranno la trequarti. Questa la probabile formazione titolare del Genoa: Sirigu; Hefti, Vanheusden, Maksimovic, Cambiaso; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro.

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, risponderà con il modulo 4-3-3. Confermato Verdi nel tridente d’attacco, dopo la doppietta all’esordio contro lo Spezia. Sulla fascia opposta dovrebbe agire Ribery, con Mousset al centro del reparto. Ecco la probabile formazione titolare dei granata: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Mousset, Ribery.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Genoa Salernitana di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di casa, con il segno 1 abbinato al successo del Genoa, quotato 1.85. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con il segno X, è quotato 3.60. Sembra difficile assistere alla vittoria della Salernitana, con il segno 2 quotato 4.25.



