Diretta/ Genoa Sampdoria (campionato Primavera) streaming video e tv: derby di Genova

Genoa Sampdoria, diretta dal signor Petrella di Viterbo, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 15.00. Derby ligure estremamente interessante, i blucerchiati hanno vissuto finora un avvio di stagione a due facce con due importanti vittorie in Coppa Italia, l’ultima ai rigori contro il Torino, ma in campionato sono per ora fermi a quota un punto dopo aver perso nettamente all’esordio sul campo dell’Inter e aver pareggiato in casa contro la Lazio. Se Atene piange Sparta non ride, visto che i liguri dopo aver pareggiato in casa contro la Spal alla prima giornata sono usciti sconfitti dal confronto con la Roma, in rimonta dopo aver dato l’impressione di poter provare ad espugnare lo stadio Tre Fontane. Sarà dunque un derby tra due squadre a caccia della prima vittoria stagionale, una sfida che potrebbe dare una svolta in positivo o in negativo al cammino delle due formazioni.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Genoa Sampdoria Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Genoa e Sampdoria. 4-3-1-2 come modulo prescelto dal tecnico Chiappino per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Tononi; Dellapiane, Piccardo, Dumbravanu, Zaccone; Eboa Eyango, Turchet, Boli; Besaggio; Kallon, Felipe Estrella. Risponderà la Sampdoria allenata da Tufano schierato con un 3-5-2 con questa formazione dal 1′: Saio; Rocha, Angileri, Aquino; Giordano, Siaounis, Yepes, Trimboli, Ercolano; Yayi Mpie, Prelec.

