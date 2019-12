Diretta Genoa Sampdoria/ Streaming video tv: derby della paura a Genova (Serie A)

Genoa Sampdoria, diretta dall’arbitro Doveri stasera, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Genoa Sampdoria sarà un derby della Lanterna come da tempo non se ne vedevano così drammatici. Genoa terzultimo a quota 11 punti, appena una lunghezza in più per la Sampdoria. Nell’ultima giornata disputata i Grifoni sono stati rimontati dal Lecce, dopo essere andati avanti di due reti nel primo tempo. Ma soprattutto le espulsioni di Pandev e di Agudelo privano i rossoblu di alternative offensive importanti in vista di questo derby. Dall’altra parte la Sampdoria si è fatta beffare in casa dal Parma, sprecando anche un calcio di rigore con quello che solitamente è un vero specialista come Quagliarella. Entrambe le formazioni genovesi sono passate da un cambio di allenatore, con Thiago Motta che ha preso il posto di Andreazzoli nel Genoa e Claudio Ranieri che ha sostituito Eusebio Di Francesco nella Sampdoria. Ma questo derby potrebbe davvero essere dominato dalla paura, visto che le giornate continuano a passare e la situazione di classifica delle due squadre non migliora.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sampdoria, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Genoa Sampdoria, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45. Il Genoa allenato da Thiago Motta schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schone, Sturaro; Lerager; Pinamonti, Favilli. Risponderà la Sampdoria guidata in panchina da Claudio Ranieri, che opterà su un 4-3-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Genoa Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.70, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.20, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.60. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



