Diretta Genoa Sampdoria/ Streaming video tv: Sheva e D’Aversa, derby da brivido!

Genoa Sampdoria è anche la sfida tra Andriy Shevchenko e Roberto D’Aversa: per entrambi si tratta del primo derby della Lanterna, ma chiaramente l’allenatore ucraino è abituato alle stracittadine visto che ne ha giocate tante con la maglia del Milan. A proposito, una la ricorda in maniera particolare: la famosa semifinale di Champions League nel 2003, che di fatto fu risolta grazie al suo gol nel match di ritorno. Quell’anno il Milan aveva poi vinto il trofeo; bisogna invece tornare al 2000, prima stagione come attaccante rossonero, per trovare anche il suo marchio nel clamoroso e indimenticabile 6-0 inflitto all’Inter di Marco Tardelli in campionato.

In generale come detto Shevchenko si intende di derby, ma anche per lui questa Genoa Sampdoria sarà un’esperienza nuova perché si tratta di un incrocio comunque diverso da quelli che vengono disputati all’ombra della Madonnina, e in più è anche il primo come allenatore. Così per D’Aversa, che però il Genoa lo aveva incrociato da calciatore nel 2000-2001: lui era centrocampista della Sampdoria ed eravamo in Serie B, stagione non particolarmente brillante per l’attuale tecnico blucerchiato e le due stracittadine si erano concluse entrambe con un 2-0 a favore della squadra ufficialmente in casa. (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Sampdoria sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto, l’emittente digitale da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Sampdoria non ci offre una semplice partita, ma uno dei derby più sentiti del nostro calcio. In Serie A col Grifone in casa il match si è disputato per 38 volte col bilancio che ci parla di 9 successi per i rossoblù, 15 per i blucerchiati e 14 pareggi. I gol fatti dal Genoa sono 37 mentre quelli della Samp 41. Il risultato uscito più volte è lo 0-1 che abbiamo visto in sette occasioni. L’ultima vittoria della Doria ci porta indietro al dicembre del 2019 a una gara terminata col risultato finale di 0-1 grazie a un gol al minuto 85 di Manolo Gabbiadini servito dentro da un passaggio coi giri giusti di Karol Linetty.

Il Genoa non vince il derby in casa da addirittura dieci anni, quando nel 2011 si impose per 2-1. Fu una vittoria emozionante con gol di Floro Flores al minuto 45 e pareggio di Pozzi al 66esimo. La rete decisiva da tre punti la realizzava Boselli al minuto 96 dopo che poco prima era stato espulso Mesto. Fu una gara spettacolare e con tante emozioni come in fondo è stato quasi sempre questa splendida stracittadina. (Matteo Fantozzi)

GENOA SAMPDORIA: L’OCCASIONE PER SHEVA!

Genoa Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1. Nella diciassettesima giornata di andata del campionato di Serie A, venerdì 10 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, va in scena il derby della Lanterna. Il Genoa è reduce dalla gara persa con il risultato di 2-0 in casa della Juventus. La sconfitta di Torino è la terza nelle ultime cinque giornate, con il Grifone che insegue una vittoria che manca dallo scorso 12 settembre, in occasione della trasferta di Cagliari. Da quando in panchina c’è Andriy Shevchenko, il Genoa non ha mai realizzato una rete, infatti l’unico punto conseguito dal tecnico ucraino, è lo 0-0 in casa dell’Udinese.

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la Lazio, con il risultato finale di 1-3. Per i blucerchiati si è trattata della seconda sconfitta consecutiva, con la squadra di Roberto D’Aversa che resta a ridosso della zona retrocessione. La situazione di classifica difficile per entrambe le squadre, rende il derby della Lanterna ancora più affascinante. Infatti un successo varrebbe molto di più dei tre punti in palio. Nella scorsa stagione, entrambi gli scontri tra le due compagini genovesi, si conclusero in parità. Sia all’andata che al ritorno, il risultato finale è stato 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA SAMPDORIA

Vediamo ora le probabili formazioni di Genoa Sampdoria, le quali disputeranno il derby della Lanterna nella 17^ giornata di Serie A. Andriy Shevchenko, tecnico del Grifone, potrà fare affidamento sui rientranti dall’infortunio, Criscito e Destro. Il Genoa dovrebbe quindi scendere in campo con il modulo 3-5-2 e i seguenti undici: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.

In casa Sampdoria, l’allenatore Roberto D’Aversa, dovrebbe contare sulla coppia d’attacco formata da Caputo e Gabbiadini, con Fabio Quagliarella che dovrebbe quindi partire dalla panchina. L’allenatore blucerchiato, dovrebbe schierare i suoi uomini con il suo modulo classico, il 4-4-2. Ecco la probabile formazione titolare della Sampdoria: Audero; Bereszynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Genoa Sampdoria di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata. La vittoria del Genoa, abbinata al segno 1 è quotata 3.10. Un eventuale pareggio, proposto il segno X viene proposto a 3.10. Leggermente favoriti i blucerchiati, con il segno 2 presentato con una quota di 2.45.



