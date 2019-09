Diretta Genoa Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: per la prima vittoria

Genoa Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Maggio che appartiene alla sezione Aia di Lodi, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 settembre 2019, per la seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 2019-2020. Genoa Sassuolo Primavera potrebbe aiutarci a chiarirci le idee su quale potrebbe essere il ruolo di queste due compagini nella nuova stagione della massima categoria del calcio giovanile italiano. Al momento possiamo dire che cosa è successo nella prima giornata per Genoa e Sassuolo: i rossoblù liguri – l’anno scorsi salvi solo tramite ripescaggio – hanno debuttato con un pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari, notizie meno buone invece per i neroverdi emiliani, che sono stati infatti sconfitti per 2-3 in casa per mano della Lazio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Genoa Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO PRIMAVERA

In conclusione, ecco uno sguardo anche alle probabili formazioni per Genoa Sassuolo Primavera. Nel Grifone attenzione alla squalifica di Vodisek, fra i pali dunque agirà Drago; davanti a lui una linea difensiva a quattro composta da Piccardo, Gasco, Ruggeri e Tiago Goncalves da destra a sinistra; nel 4-3-3 di mister Luca Chiappino potremmo poi avere Eboa Ebongue, Masini e Gennaro a centrocampo, infine Klimavicius, Kallon e la prima punta Bianchi nel tridente d’attacco. La replica del Sassuolo di Francesco Turrini potrebbe basarsi su uno speculare 4-3-3: i titolari potrebbero essere Turati in porta; Shiba, Midolo, Pilati e Aurelio nella difesa a quattro; in mediana il terzetto formato da Ahmetaj, Artioli e Marginean, infine Pellegrini e Manzari ali ai fianchi del centravanti Mattioli.



