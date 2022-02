Diretta Genoa Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: sfida playoff!

DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA: E’ SFIDA AD ALTO LIVELLO!

Genoa Sassuolo Primavera, in diretta domenica 20 febbraio alle ore 11:30, è valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. I liguri sono reduci dalla vittoria conseguita sul campo del fanalino di coda Pescara, in cui si sono imposti con il punteggio di 1-2. La squadra allenata da Luca Chiappino occupa la nona posizione in classifica con 28 punti, a sole due lunghezze di distanza dalla zona playoff. Nelle ultime cinque giornate, il Genoa ha vinto 2 partite, pareggiandone una e perdendone due.

Il Sassuolo Primavera arriva alla gara contro il Genoa, dopo il buon pareggio casalingo conseguito contro la capolista Roma, partita terminata con il punteggio di 1-1. La compagine allenata da Emiliano Bigica non sta vivendo un buon periodo di forma, ma nell’ultima gara ha mostrato segni di ripresa. I neroverdi sono in decima posizione con 27 punti, uno in meno rispetto l’avversario odierno, e anche loro sono in lotta per i playoff. Nella gara di andata, disputata lo scorso settembre, il Genoa si è imposto sul Sassuolo con il punteggio di 0-1.

GENOA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sassuolo Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA SASSUOLO PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Genoa Sassuolo Primavera, le quali scenderanno in campo nella ventesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore del grifone, Luca Chiappino, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 3-4-1-2. Ecco la probabile formazione del Genoa, in vista della gara contro il Sassuolo: Corci; Boci, Cenci, Calvani, Palella, Sahli, Marcandalli, Besaggio, Gjini, Vassallo, Buksa.

Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo Primavera, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare neroverde, in vista della trasferta in cui affronterà il Genoa: Vitale, Paz, Flamingo, Miranda, Pieragnolo, Abubakar, Zenelaj, Aucelli, Ngingi, Diawara, Samele.



