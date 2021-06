Diretta/ Genoa Sassuolo Primavera, streaming video tv: ultima chiamata play off

DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA: ULTIMA CHIAMATA!

Genoa Sassuolo Primavera, in diretta venerdì 4 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il campo Begato 9 sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Ultima chiamata per i play off per due formazioni al momento attardate 4 (il Sassuolo) e 6 lunghezze (il Genoa) dal sesto posto che vale la post season. Pareggiando 1-1 in casa col Bologna nell’ultimo impegno disputato gli emiliani hanno ottenuto il loro quarto pareggio nelle ultime 5 partite disputate, una frenata che non ha permesso di mantenere i ritmi che si sono alzati nelle posizioni di testa.

E’ ancora più attardato come detto il Genoa che battendo però agevolmente l’Ascoli ultimo in classifica si è mantenuto agganciato al treno, ma i Grifoni in queste ultime giornate della regular season dovranno necessariamente fare filotto e sperare nei passi falsi altrui per riuscire a riagganciare in maniera quasi insperata il sesto posto che porterebbe ai play off per il titolo.

DIRETTA GENOA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Sassuolo Primavera presso il campo Begato 9. I padroni di casa allenati da Luca Chiappino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Agostino; Gjni, Piccardo, Serpe; Dellepiane, Sadiku, Maglione, Besaggio, Zaccone; Kallon, Estrella. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Zacchi, Saccani, Manarelli, Flamingo, Marginean, Piccinini, Paz, Artioli, Mattioli, Oddei, Samele.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Genoa e Sassuolo Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.40 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



