Diretta Genoa Sassuolo/ Streaming video DAZN: il Grifone è quasi salvo (Serie A)

DIRETTA GENOA SASSUOLO: GRIFONE ANCORA NON AL SICURO

Genoa Sassuolo, che si gioca in diretta al Luigi Ferraris, è in programma domenica 9 maggio alle ore 12:30, lunch match nella 35^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Il Grifone non è ancora del tutto al sicuro: certamente dipenderà anche dal risultato che maturerà qualche ora dopo al Vigorito, ma intanto con la beffarda sconfitta di Roma – sponda Lazio, un 3-4 con rimonta solo sfiorata – la squadra di Davide Ballardini si trova a +5 sulla terzultima, un margine confortante ma che non ha ancora chiuso i conti, e può aprire a clamorosi ribaltoni almeno sulla carta.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Vlahovic, colpo salvezza! Live score

Il Sassuolo è in forma splendida: 13 punti nelle ultime cinque partite, pareggio contro l’Atalanta e settimo posto della Roma che adesso è lì, a soli due punti. Resta il rimpianto di non poter sapere cosa sarebbe successo se i neroverdi non avessero attraversato una crisi qualche mese fa, ma ora vogliono chiudere in ascesa: vedremo allora cosa succederà nella diretta di Genoa Sassuolo, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida analisi sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN/ Diretta tv: Romagnoli o Tomori?

DIRETTA GENOA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sassuolo sarà disponibile su DAZN1: il canale, ormai lo sappiamo, fa parte del bouquet di Sky (numero 209) ed è aperto agli abbonati alla televisione satellitare da almeno tre anni. Per quanto riguarda i clienti DAZN che non godano di questa opportunità, potranno seguire la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video come sempre, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO

Senza Biraschi e con Criscito più fuori che dentro, Ballardini affronterà Genoa Sassuolo con Goldaniga e Andrea Masiello ai lati di Radovanovic in difesa (davanti a Perin) e con Cassata che potrebbe fare l’esterno destro a centrocampo. Sull’altro versante agirà Zappacosta, poi avremo una mediana con Badelj a occuparsi della regia e, come sempre, Strootman e Zajc sulle mezzali. Dubbi in attacco: Destro e Pandev sono favoriti, ma Scamacca (soprattutto) e Shomurodov non partono certo battuti. Il Sassuolo giocherà con il classico 4-2-3-1: Caputo va verso il recupero, ma per il momento De Zerbi pare intenzionato a schierare Raspadori come prima punta, con il supporto di Djuricic da trequartista e dei due laterali alti che saranno ancora una volta Domenico Berardi e Boga. Maxime Lopez e Locatelli giostreranno come mediani; in difesa è squalificato Marlon, e allora ecco Chiriches titolare al fianco di Gian Marco Ferrari con Muldur e Rogério favoriti per gli esterni, il portiere sarà chiaramente Consigli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE/ Diretta tv, Mancini è squalificato

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Genoa Sassuolo sono a disposizione le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai, per cui possiamo andare a vedere cosa ci riservi il bookmaker in questione. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,30 volte quanto giocato, mentre il segno X che identifica il pareggio porta in dote un valore pari a 3,40 volte l’importo investito. Il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,20 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA