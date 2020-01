Diretta Genoa Sassuolo/ Streaming video tv: debutto delicato per Nicola (Serie A)

Per la diretta di Genoa Sassuolo non possiamo ora non dare spazio anche ai due allenatori che saranno in campo oggi al Marassi per la 19^ giornata. Oggi infatti si celebra poi il grande esordio sulla panchina dei grifoni di Davide Nicola: dopo l’esonero di Andreazzoli e il non riuscito esperimento con Motta, la società rossoblu ha chiamato in panchina il 28 dicembre scorso l’allenatore di Luserna San Giovanni. L’ex di Udinese e Crotone torna dunque al club di cui ha vestito a lungo i colori, non come allenatore, ma come giocatore e per la precisione dal 1999 al 2002, ma ancora prima in prestito e pure nelle giovanili. Una scelta di cuore da parte della dirigenza che si spera sia ben efficace in questa seconda parte della stagione. Di contro oggi ecco Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo al luglio del 2018, pronto a vivere invece la sua 61^ presenza sulla panchina del neroverdi emiliani. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sassuolo, oggi alle ore 18.00 dallo stadio Luigi Ferraris, sarà trasmessa in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Genoa Sassuolo, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, oggi domenica 5 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Con Genoa Sassuolo per il Grifone inizia una nuova avventura con il terzo allenatore stagionale. Dopo Andreazzoli e Thiago Motta, cacciato dopo la batosta subita a San Siro, i Grifoni rilanciano con Davide Nicola, a caccia di una salvezza che mai come in questa stagione sembra in salita. Dopo 13 anni consecutivi di Serie A, il Genoa rischia trovandosi attualmente all’ultimo punto in classifica, anche se le distanze dalla zona salvezza sono solo 4. Servirà un cambio di passo contro un Sassuolo che dalla sua non può permettersi di lasciare troppi punti per strada. Anche in questa prima metà della stagione il gioco di Roberto De Zerbi ha mietuto molti complimenti, ma la situazione di classifica non è ancora rosea. Dopo la vittoria nel recupero contro il Brescia le ansie-salvezza sembravano messe da parte, ma prima di Natale contro il Napoli è arrivata un’altra sconfitta beffarda all’ultimo minuto, particolarmente amara perché subita in circostanze analoghe rispetto a quella contro la Lazio. Punti persi nel recupero che avrebbero fatto comodo ai neroverdi, ora chiamati a cambiare passo per non vivere un anno di angosce per la salvezza proprio nella stagione della triste scomparsa del patron Squinzi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO

Andiamo ora ad analizzare quelle che potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Genoa Sassuolo presso lo stadio Luigi Ferraris per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa allenato adesso da Davide Nicola sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Sturaro, Schone, Cassata; Agudelo, Pinamonti, Pandev. Risponderà il Sassuolo guidato in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakoupoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Genoa e Sassuolo di Serie A, ecco che l’agenzia Snai propone a 2.30 la quota relativa al successo interno, a 3.40 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 3.00 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 1.75 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 2.10.

TESTA A TESTA

Genoa Sassuolo, una partita che si è giocata in maniera continuativa dal 2013 a oggi. Il bilancio ci parla di cinque vittorie neroverdi e quattro per il Grifone, dunque siamo sostanzialmente in una situazione di equilibrio. I pareggi sono tre, e l’ultima al Ferraris e in assoluto ha fatto appunto registrare un 1-1 lo scorso febbraio, con Antonio Sanabria (un ex) che nel finale del primo tempo aveva risposto a Filip Djuricic. Per l’ultima vittoria casalinga del Genoa dobbiamo tornare ad un anno prima, quando a risolvere la pratica in favore della squadra di Davide Ballardini era stato Andrej Galabinov, con un colpo di testa a 10 minuti dal termine; risultato identico nel febbraio 2017, ovvero l’ultima volta in cui il Sassuolo era stato in grado di espugnare il Marassi rossoblu. Lorenzo Pellegrini, oggi centrocampista della Roma e della nostra nazionale, aveva realizzato al 26’ minuto e c’era ovviamente Eusebio Di Francesco sulla panchina della formazione emiliana. (agg. di Claudio Franceschini)



