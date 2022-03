Diretta/ Genoa Spal streaming video tv: estensi in affanno (Primavera)

DIRETTA GENOA SPAL PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Genoa Spal, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 11.00 presso il Campo Begato 9 sarà una sfida valevole per la 23^ giornata di Primavera 1. Estensi in affanno dopo le ultime settimane che hanno visto la formazione emiliana staccarsi di ben 6 lunghezze rispetto al terzultimo posto e la possibilità di ottenere la salvezza almeno attraverso i play out, con l’ultimo pareggio casalingo contro il Bologna che non è stato particolarmente d’aiuto per migliorare la classifica.

Dall’altra parte il Genoa mantiene 5 lunghezze di vantaggio sul quartultimo posto e sulla zona play out ma ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre sfide di campionato disputate, andando a pareggiare senza reti in casa del Torino dopo due sconfitte consecutive. All’andata Genoa corsaro in casa della Spal con il punteggio di 1-3, 1-1 il 19 settembre 2020 nell’ultimo precedente tra le due formazioni nel campionato Primavera disputato in casa degli estensi.

DIRETTA GENOA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Spal Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Spal Primavera, match che andrà in scena al Campo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli. Risponderà la Spal allenata da Paolo Mandelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Spal Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



