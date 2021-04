DIRETTA/ Genoa Spezia streaming video tv: la breve storia del derby

DIRETTA GENOA SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Spezia ci racconta un altro derby ligure oltre a quello che le due compagini giocano contro la Sampdoria. La partita è stata già disputata per sette volte considerando anche i match giocati al Picco. Il bilancio ci parla di quattro successi per i rossoblù, di cui due al Ferraris, e due per gli spezzini, uno in trasferta. L’ultima volta che lo Spezia si impose in casa del Genoa ci porta indietro al novembre 2006 in una gara di Serie B terminata col risultato finale di 1-2. Il Genoa non vince in casa contro questo avversario addirittura dall’agosto del 2006 quando in Coppa Italia il match terminò 3-2. L’unica altra gara giocata a Marassi ci parla di un 1-0 del novembre 2005 giocato addirittura in Lega Pro. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA GENOA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Spezia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA GENOA SPEZIA: ALTA TENSIONE!

Genoa Spezia, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Derby ligure per la salvezza tra due formazioni che al momento sono appaiate a quota 33 punti, con il Cagliari a 28 punti terzultimo. 5 punti di margine che potrebbero però assottigliarsi ancora in caso di sconfitta in questo scontro diretto. Sia il Genoa sia lo Spezia sono reduci da un pari nel turno infrasettimanale, 2-2 in casa contro il Benevento per i rossoblu mentre i bianconeri hanno fermato l’Inter capolista.

Per il Genoa la vittoria in campionato manca da 4 partite consecutive mentre lo Spezia ha avuto sussulti importanti ma non può ancora dirsi al sicuro: la lotta per la salvezza sembra aperta come raramente era stata in Serie A negli ultimi anni e le due formazioni liguri devono evitare di farsi risucchiare indietro dopo essersi sentite relativamente sicure fino a qualche giornata fa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Spezia presso lo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Davide Ballardini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Pobega, Sena, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Genoa Spezia, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.40 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.10 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.15 volte quanto avrete deciso di puntare.

