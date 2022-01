Diretta Genoa Spezia/ Streaming video tv: derby per la salvezza (Serie A)

DIRETTA GENOA SPEZIA: PUNTI PESANTISSIMI!

Genoa Spezia, in diretta dallo Stadio Marassi di Genova, sarà una delle gare in programma per il ventunesimo turno di Serie A 2021/2022, fischio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, domenica 9 gennaio 2022. La gara sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, 40enne della sezione di Torre Annunziata. Il derby ligure è un vero e proprio scontro salvezza: i padroni di casa di Shevchenko sono al penultimo posto con 12 punti, mentre la compagine bianconera è al quartultimo posto con 16 punti.

Quattro punti dividono Genoa e Spezia ed entrambe le formazioni non arrivano da periodi particolarmente positivi. La formazione rossoblu, in pieno restyling per il mercato, è reduce da due pareggi, l’ultimo ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. Lo Spezia del grande ex Thiago Motta (sia da calciatore che da allenatore), invece, è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, ma può vantare la vittoria esterna contro il Napoli di Spalletti nell’ultima gara del 2021.

La gara d’andata, giocata il 26 ottobre 2021, finì 1-1, autorete di Salvatore Sirigu e gol su rigore di capitan Domenico Criscito: un match molto equilibrato, ricco di emozioni e dal grande tasso agonistico. E anche il confronto di Marassi in programma alle ore 18.30 promette scintille…

DIRETTA GENOA SPEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Genoa Spezia è una delle tre partite di questa giornata di campionato trasmesse da Sky Sport. Per poter seguire la gara del Marassi è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

In alternativa, come sempre, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPEZIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Genoa Spezia, entrambe le squadre devono fare i conti con parecchie indisponibilità tra Covid e infortuni. Iniziamo la nostra analisi con la formazione di casa: mister Shevchenko, già privo dello squalificato Sturaro, dovrà ancora fare a meno di sei calciatori fermi ai box. Capitan Criscito è ancora positivo al Covid-19, mentre Rovella, Maksimovic, Behrami, Kallon e Serpe non recuperano dai rispettivi problemi fisici. Problemi simili per lo Spezia: Thiago Motta non potrà fare affidamento su Colley (Coppa d’Africa), sui positivi Nzola, Kovalenko, Manaj e Hristov, senza dimenticare lo squalificato Agudelo.

Ancora 3-5-2 per il Genoa di Shevchenko, che possiamo disegnare così: Sirigu; Biraschi, Bani, Vazquez; Ghiglione, Melegoni, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev. Stesso modulo per lo Spezia di Thiago Motta: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Antiste.

DIRETTA GENOA SPEZIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra Genoa e Spezia i bookmakers puntano sui padroni di casa di Shevchenko. Prendiamo da riferimento le quote di Snai: l’1X2 vede la vittoria del Grifone a 2,15, i pareggi a 3,30 e il successo della formazione di Thiago Motta a 3,45. Non sarà una partita spumeggiante in termini di gol secondo le agenzie di scommesse: il Gol è a 1,75, il Nogol a 1,97. Equilibrata anche la quotazione di Over e Under 2,5: la prima scommessa è a 1,95, la seconda a 1,75.

