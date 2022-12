Diretta/ Genoa Sudtirol, streaming video tv: Gilardino in panchina (Serie B)

DIRETTA GENOA SUDTIROL: I LIGURI CERCANO IL CAMBIO DI PASSO!

Genoa Sudtirol, in diretta giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Scontro in piena zona playoff tra squadre che vivono un periodo senza vittorie.

Il Genoa è terzo con 23 punti in quindici partite, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Tre ko nelle ultime quattro per il Grifone, reduce dallo 0-1 contro il Cittadella che sono costate la panchina a Blessin che è stato sostituito da Alberto Gilardino. Il Sudtirol, invece, è settimo a quota 22 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, sette pareggi e tre sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Frosinone.

GENOA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SUDTIROL

Gilardino e Bisoli alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Genoa Sudtirol. Partiamo dal Grifone, in campo con il 4-2-3-1: Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Aramu, Portanova, Gudmundsson, Puscas. Passiamo adesso ai biancorossi, messi in campo con il 4-4-2: Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Berra, De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover, Mazzocchi, Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Genoa nettamente favorito sul Sudtirol secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Grifone è a 1,52, il pareggio è quotato 4,00, mentre il successo del Sudtirol paga 6,20 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,77 e Over 2,5 a 1,95. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

