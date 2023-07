Diretta Genoa Swarowski Tirol/ Video streaming tv: un focus sugli avversari del Grifone (18 luglio 2023)

DIRETTA GENOA SWAROWSKI TIROL: GLI AVVERSARI

Ci avviciniamo alla diretta di Genoa Swarowski Tirol, e allora facciamo un rapido focus sulla squadra austriaca che sarà oggi avversaria del Grifone. Fino al 2019 il club era conosciuto come Wattens: il cambio ufficiale di denominazione è arrivato nel momento in cui è arrivata la promozione in Bundesliga. Sotto la vecchia egida, lo Swarowski Tirol aveva affrontato l’Inter in due amichevoli estive, facendo anche bella figura: nel 2016 aveva addirittura fermato gli uomini di Roberto Mancini sullo 0-0, l’anno seguente era caduto solo per 2-1 contro i nerazzurri allenati da Luciano Spalletti.

Lo scorso anno lo Swarowski Tirol è arrivato settimo in campionato, centrando 28 punti in 22 partite e rimanendo fuori dalla poule scudetto per due lunghezze (a favore dell’Austria Klagenfurt); si è agevolmente salvato con nona posizione finale. Vi giocavano Thomas Sabitzer, il cugino del più famoso Marcel (adesso è passato al Wolfsberger) e il portiere altoatesino Simon Beccari, cresciuto nel Bolzano ma poi formatosi in Austria tra Aka Tirol e Innsbruck. Al termine della stagione, lo Swarowski Tirol non gli ha rinnovato il contratto e così il classe 1998 è rimasto svincolato. (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA SWAROWSKI TIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Swarowski Tirol sarà visibile in diretta streaming su DAZN tramite smartphone, pc e tablet. Come per le altre amichevoli del club ligure, infatti, sarà a disposizione la piattaforma e, per l’occasione, la telecronaca della sfida è stata affidata a Tommaso Turci.

GENOA SWAROWSKI TIROL: SECONDA USCITA DEI ROSSOBLÙ

La diretta Genoa Swarowski Tirol si terrà martedì 18 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo “Carlo Benatti” di Moena sarà una sfida amichevole, la seconda della formazione ligure in questa pre-season 2023/2024. La formazione di mister Alberto Gilardino, dopo il match di sabato scorso contro la compagine locale del Fassa Calcio, si appresta ad alzare l’asticella affrontando un club che milita nella massima serie del campionato austriaco di calcio.

Non sarà quella contro gli austriaci l’ultima sfida del pre campionato rossoblù. Sabato 22 luglio, infatti, il Genoa ospiterà a Moena il Venezia, compagine al via della prossima Serie B e accreditata ad essere una delle protagoniste. Queste partite rappresentano test importanti per mister Alberto Gilardino ma anche degli appuntamenti d’eccezione per i tifosi che, prima e dopo il match sul rettangolo verde, possono avvicinarsi ai giocatori e divertirsi nel village allestito nel ritiro rossoblù.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SWAROWSKI TIROL

Le probabili formazioni della diretta Genoa Swarowski Tirol, match che andrà in scena al Centro Sportivo “Carlo Benatti” di Moena. Per il Grifone mister Alberto Gilardino dovrebbe schierare, a meno di operazioni di mercato delle ultime ore, il solito 3-4-1-2 con Martinez tra i pali, Biraschi, Bani e Vogliacco in difesa. Sabelli, Strootman, Badelj e Martin agiranno a centrocampo con Aramu a supporto delle due punte, i soliti Gudmundsson e Coda. Da valutare la formazione del Swarowski Tirol, compagine allenata da Thomas Silberberger, ormai in pianta stabile nella massima serie austriaca.

