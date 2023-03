DIRETTA/ Genoa Ternana streaming video tv: al Ferraris arbitra Giacomo Camplone

DIRETTA GENOA TERNANA: L’ARBITRO

Manca poco all’inizio della diretta Genoa Ternana, ma abbiamo ancora tempo per dare uno sguardo alla designazione arbitrale.Il direttore di gara sarà Giacomo Camplone con Valeriani e Massara come assistenti e Delrio quarto uomo. Al VAR Banti, assistente Paganessi. Il fischietto pescarese timbrerà l’ottavo cartellino stagionale in Serie B avendo già diretto sette incontri tra cui una gara del Genoa e una della Ternana rispettivamente contro il Parma (3-3 con otto gialli, un rosso e un rigore) e con il Venezia (2-1 per i lagunari con tre ammonizioni).

Camplone si sta dimostrando un arbitro dal rigore facile con quattro partite con un penalty su sette in cadetteria oltre ad uno in Serie A, durante Torino-Cremonese. Quella tra piemontesi e lombardi è la seconda e finora ultima presenza di Camplone in A insieme a Sassuolo-Udinese, entrambe con quattro gialli. Sono state invece due le performance di Camplone in Coppa Italia con sempre il Bologna protagonista: primo turno col Cosenza (quattro gialli) e secondo turno col Cagliari (due cartellini). (aggiornamento di Christian Attanasio)

GENOA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Genoa Ternana sarà possibile visionarla come di consueto sia su Sky Sport che su Dazn, con la terza opzione Helbiz in alternativa. Per vedere il match su Sky bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio mentre per Dazn, piattaforma di streaming, è necessario scegliere tra il canone mensile o annuale prima di visionare il match. La diretta di Genoa Ternana è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

GENOA TERNANA: LIGURI FAVORITI!

Genoa Ternana, in diretta alle ore 16.15 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, è una gara valida per la 29° giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre con obiettivi diversi e reduci da momenti diametralmente opposti.

Il Genoa è secondo in classifica con 50 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte. Striscia positiva per i rossoblu, che nell’ultimo turno hanno superato il Cosenza con un netto 4-0. La Ternana è undicesima a quota 36 punti, raccolti grazie a nove vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. La vittoria manca da troppo tempo alle Fere, che nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro il Benevento.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TERNANA

Ballottaggi da valutare per Gilardino e Lucarelli, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Genoa Ternana. Partiamo dal Grifone, schierato con il 3-5-2: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps, Gudmundsson, Puscas. Passiamo adesso alle Fere, in campo con lo stesso modulo: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo Corrado, Falletti, Partipilo.

LE QUOTE PER LE SCONFITTE

Le quote per le scommesse della diretta Genoa Ternana vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri di Eurobet: la vittoria del Genoa è a 1,55, il pari è a 3,95, mentre il successo della Ternana paga 5,80 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,98. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.











