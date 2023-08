DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA/ Video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti (28 agosto 2023)

DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Torino Primavera è diventata ormai una sfida classica nel panorama del campionato Primavera. Le ultime dieci partite sono andate in scena dal maggio 2018 allo scorso gennaio: il Grifone, lo ricordiamo, era nel campionato 2 ma le due squadre si erano affrontate nei quarti di Coppa Italia, con vittoria proprio dei liguri in trasferta (4-2). Nelle ultime nove di campionato abbiamo registrato tre vittorie del Torino e una del Genoa, dunque in maggioranza i pareggi che sono cinque; i granata non passano su questo campo dal febbraio 2021, penultima sfida disputata qui e vinta grazie a un gol realizzato da Samuele Vianni a 6 minuti dal novantesimo.

Per trovare invece l’ultima vittoria interna del Genoa dobbiamo tornare a due anni prima: nel mese di settembre le due squadre si erano affrontate per la terza giornata di un campionato che prevedeva già il girone unico. Era stato un successo di misura: a timbrarlo, al quinto minuto della ripresa, un gol di Flavio Bianchi che per una stagione, con la formula del prestito, era passato anche dalla Primavera del Torino, per poi tornare alla base. Oggi Bianchi gioca nel Brescia, ma ha avuto anche 7 apparizioni – con un gol – in Serie A con la prima squadra del Genoa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Torino Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Genoa Torino Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

IL POSTICIPO

Genoa Torino, in diretta lunedì 28 agosto 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Subito scontro tra formazioni dalla grande tradizione in categoria, nella scorsa stagione il Torino ha chiuso al secondo posto la regular season, accedendo direttamente alla semifinale dei play off dove i granata sono stati però sconfitti di misura dalla Fiorentina, che ha precluso loro l’accesso alla finalissima, poi vinta dal Lecce contro i viola.

Dall’altra parte il Genoa dopo anni importanti ha vissuto una flessione, il riscatto è arrivato nella scorsa stagione con la vittoria nel girone A del campionato Primavera 2 e il conseguente ritorno nella massima categoria. Il 16 ottobre 2021 pareggio 2-2 nell’ultimo precedente in casa del Genoa tra le due squadre, al 17 febbraio 2021 risale l’ultima vittoria granata in casa dei rossoblu col punteggio di 0-1 mentre il Genoa non batte il Toro in casa dall’1-0 del 28 settembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calvani; Sarpa, Issa, Barbini, Meconi; Palella, Gonçalinho; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornosuzov. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini.

GENOA TORINO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











