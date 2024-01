Diretta/ Genoa Torino (risultato 0-0) streaming video tv: Gudmundsson vs Zapata! (Serie A, 13 gennaio 2023)

DIRETTA GENOA TORINO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Sta per iniziare la diretta Genoa Torino e le statistiche di questa gara ci aiuteranno a capire meglio che partita sarà. I rossoblu sono tra le squadre che creano meno grandi occasioni da rete con 25 palle gol, peggio solo l’Empoli a 24 e la Salernitana a 19. Questo però non ha fermato il Genoa dal colpire ben 10 volte i legni della porta avversaria, il dato più alto insieme ad altre cinque squadre. I granata, con il 3-0 inflitto al Napoli, hanno tenuto la porta inviolata per la nona volta in stagione. Meglio hanno fatto solamente Inter e Juventus rispettivamente 12 e 10. Sul Genoa non si può dire lo stesso dato che la squadra di Gilardino ha fatto registrare appena tre clean sheet.

Sia Genoa che Torino fanno parte delle cinque squadre che mettono a referto il minor numero di calcio d’angolo per partita: 4.3 per la squadra di Juric e 3.4 per i liguri, peggior dato in assoluto nel nostro campionato. Dove invece spicca il Genoa sono i contrasti con 16.9 effettuati ogni novanta minuti contro i 12.5 del Torino, peggio solo il Sassuolo a 12.3. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martìn; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Strootman, Vogliacco, Jagiello, Frendrup, Matturro, Fini, Haps, Galdamès. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Muntu Wa Mungu, Tameze, Gineitis. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA GENOA TORINO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Genoa Torino potrà essere seguita sulla piattaforma streaming di Dazn, dopo previo abbonamento. Dazn infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie A e li avrà per i prossimi tre anni.

TESTA A TESTA

Il confronto storico prima della diretta di Genoa Torino rivela una storia ricca di sfide equilibrate e momenti di tensione. Delle 75 partite disputate prima di questo incontro, il Torino ha goduto di una leggera superiorità con 35 vittorie, mentre il Genoa ha collezionato 18 successi e 24 pareggi. Interessante notare che gran parte degli scontri diretti è stata caratterizzata da risultati ravvicinati, con frequenti vittorie per 1-0. Questo sottolinea la solida competizione tra le due squadre, in cui ogni rete ha spesso fatto la differenza nel determinare l’esito delle partite.

Tuttavia, è impossibile non menzionare un episodio significativo: due anni fa, il Genoa dovette fronteggiare una sconfitta dolorosa per 3-0 contro il Torino. Un risultato che, senza dubbio, ha lasciato un’impronta nella memoria dei tifosi genovesi. Questi dati contribuiscono a creare una narrazione avvincente intorno a questo confronto, alimentando l’attesa per l’evolversi di una rivalità che si è dimostrata intensa e imprevedibile nel corso degli anni. I fan di entrambe le squadre sicuramente guarderanno con grande interesse a come si svilupperà l’ennesimo capitolo di questa storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

UNA SFIDA STORICA

La diretta di Genoa Torino, in programma oggi 13 gennaio alle ore 15:00 al Ferraris, si preannuncia come un confronto interessante tra due squadre che vivono momenti diversi in questa fase del campionato. Il Torino, reduce da un periodo altalenante, cerca stabilità e continuità nei risultati dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre partite. La squadra granata punterà a ritrovare la coesione e la vittoria per risalire in classifica. Dall’altro lato, il Genoa sembra essersi sistemato dopo una serie di tre risultati utili consecutivi, comprendenti due pareggi e una vittoria. La squadra rossoblù, anche se lontana dalle zone più calde della classifica, cerca di costruire una solida base di prestazioni positive. I giocatori del Genoa proveranno a mantenere questa striscia positiva e a portare a casa altri punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa.

Entrambe le squadre avranno l’obiettivo di conquistare i tre punti per motivi diversi: il Torino per risalire la classifica e il Genoa per consolidare il proprio stato di forma. La gara si preannuncia equilibrata, e saranno interessanti le scelte tattiche degli allenatori e le performance dei singoli giocatori in campo. La posta in palio è importante per entrambe le squadre, e questo dovrebbe garantire uno spettacolo appassionante per i tifosi al Marassi.

DIRETTA GENOA TORINO: PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta di Genoa Torino: la squadra di casa, con il 3-5-2, si prepara a scendere in campo con una formazione che punta sull’esperienza di giocatori chiave. Nella mediana a cinque centrocampisti, la creatività di Gudmundsson e la forza di Malinovsky saranno fondamentali per orchestrare le azioni offensive. Un’attenzione particolare è rivolta al tridente difensivo, con l’eventuale inserimento di Dragusin, che apporterà solidità e copertura. Da parte del Torino, la scelta del 3-4-1-2 evidenzia l’intenzione di creare superiorità numerica a centrocampo e sfruttare un trio d’attacco composto da Vlasic, Zapata e presumibilmente Sanabria. Il ruolo di Vlasic come trequartista potrebbe essere determinante nel fornire assist e dettare i tempi dell’azione offensiva.

La presenza di Sanabria potrebbe offrire opzioni dinamiche nell’attacco granata. Entrambe le squadre sembrano schierarsi con formazioni che valorizzano le loro caratteristiche migliori, con un occhio di riguardo sia alla solidità difensiva che all’imprevedibilità in fase offensiva. Sarà interessante vedere come queste scelte tattiche si tradurranno in campo e come i giocatori interpreteranno i rispettivi ruoli nella ricerca dei tre punti.

GENOA TORINO, LE QUOTE

Diretta incerta quella di Genoa Torino, per chi volesse azzardare ecco le quote del match: la Snai offre 1,6 per la vittoria del Genoa, mentre il pareggio ha una quota di 2,3 su Intralot. Attenzione anche anche al segno 2 dato a 1,65 su Sisal.











