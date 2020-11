Diretta/ Genoa Torino (Serie A) streaming video tv: è già scontro salvezza?

DIRETTA GENOA TORINO: PER GIAMPAOLO ULTIMA CHIAMATA?

Genoa Torino, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 17.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà un match valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A. Recupero che a guardare la classifica sembra avere già il sapore di uno scontro salvezza: i Grifoni vengono comunque da un incoraggiante pareggio nel sempre delicato appuntamento del Derby della Lanterna contro la Sampdoria. Cinque punti in classifica finora per i rossoblu che hanno rinviato alla terza giornata il match contro il Toro per l’emergenza Covid che ha investito il club, ora fortunatamente superata. Il Torino si presenta a Marassi in piena crisi, un solo punto nelle prime cinque partite disputate e soprattutto la bruciante sconfitta contro la Lazio, incredibile per le modalità: dopo il gol di Lukic all’88’ sembrava finalmente rotto il tabù con la prima vittoria che era già sfuggita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sprecando un vantaggio dall’1-3. Ma stavolta è andata anche peggio, con i gol di Immobile e Caicedo al 95′ e al 98′ che hanno inflitto una sconfitta che lo stesso tecnico Giampaolo ha definito inaccettabile.

DIRETTA GENOA TORINO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Torino sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Le probabili formazioni del match di recupero di Serie A tra Genoa e Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Rolando Maran con un 4-3-1-2: Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Giampaolo affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Genoa Torino grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA