Diretta Genoa Udinese (risultato 1-0): gol di Grossi!

Genoa Udinese Primavera 1-0: la partita valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 si sblocca nel finale del primo tempo. L’Udinese ha retto finchè ha potuto, poi ha incassato la rete dello svantaggio: l’ha segnata Jacopo Grossi, e tanto basta per permettere al Genoa di prendersi quelli che sarebbero tre punti d’oro per la corsa ai playoff, visto che la partita non è finita e nel secondo tempo il vento potrebbe ancora cambiare. Tuttavia l’Udinese sembra ormai definitivamente condannata la retrocessione e ha ben poco da dire a questo campionato; non così il Grifone, e le motivazioni contano parecchio.

Ricordiamo che, dovesse confermare la vittoria, il Genoa Primavera salirebbe a 41 punti in classifica: si troverebbe a sole due lunghezze dalla Juventus che occupa la sesta posizione, ultima utile per entrare nel tabellone dei playoff, e dunque ci crede eccome la squadra rossoblu che tra l’altro sarebbe anche a tre punti da un Milan che ultimamente è in leggera flessione, un’occasione che in questo momento la squadra ligure sta sfruttando molto bene ma, appunto, vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo della partita. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Genoa Udinese, dove vedere la partita in streaming video e tv

Seguire la diretta Genoa Udinese del Campionato Primavera sarà facile e fattibile da tutti gli interessati, infatti non sarà necessario essere in possesso di alcun tipo di abbonamento ma basterà sintonizzarsi al canale 60 del digitale terrestre o collegarsi sulla piattaforma di streaming Sportitalia o sul sito sportitalia.it

Genoa Udinese (risultato 0-0): si comincia!

Siamo pronti a vivere la diretta Genoa Udinese Primavera e di questa partita dobbiamo dire che i precedenti registrati sono sei, un solo pareggio (uno 0-0 nell’ottobre 2018 con il Grifone padrone di casa) e per il resto ben quattro vittorie a favore del Genoa con un solo successo dell’Udinese, che però era arrivato in un contesto importante. Nel giugno 2008, dunque già 17 anni fa, le due squadre si erano affrontate nei quarti dei playoff: era stata una partita folle, terminata addirittura 6-4 ai tempi supplementari. Dopo 39 minuti il Genoa era avanti 3-2: reti di Luigi Scotto (doppietta) e Louise Parfait, ma Antonio Candreva e Federico Laurito avevano dato speranze all’Udinese.

Nel secondo tempo era successo di tutto: pareggio di Laurito con il secondo rigore di giornata, Parfait per il nuovo vantaggio del Genoa ma pareggio ad opera di Felipe Sodinha, nei supplementari terzo penalty di Laurito e sesta rete di Candreva a sigillare la qualificazione, ma poi i friulani avrebbero perso la semifinale contro l’Inter. A proposito di Laurito, capocannoniere di quel campionato Primavera, si è incredibilmente ritirato nel febbraio 2021 a soli 30 anni: in Italia ha giocato (poco) con Livorno, Venezia e Empoli senza mai arrivare in Serie A. Ora però concentriamoci sulla diretta Genoa Udinese Primavera, finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Genoa Udinese, analisi delle squadre

La diretta Genoa Udinese delle ore 14.00 sarà valida per la ventiseiesima giornata del Campionato Primavera e mette in scena lo scontro tra due squadre che in questa stagione stanno affrontando percorsi molto diversi e che soprattutto lottano per obiettivi opposti.

I padroni di casa stanno disputando un ottimo campionato e stanno cercando di entrare nelle posizioni dei playoff che ora distano 2 punti, hanno 38 punti, occupano il settimo posto in classifica e nell’ultima uscita stagionale hanno sconfitto 1-2 in Torino in trasferta. Gli ospiti invece sono in grossa difficoltà quest’anno, hanno solo 10 punti e sono al ventesimo e ultimo posto della competizione e difficilmente si sposteranno da lì, si presentano alla partita dopo una sconfitta 1-4 in casa contro l’Inter.

Genoa Udinese, probabili formazioni

Per la partita i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Jacopo Sbravati con un 4-3-1-2 con Magalotti in porta, Deseri e Meconi gli esterni bassi con Barbini e Ferroni a completare il reparto arretrato, Grossi, Rossi e Arboscello in mezzo al campo, Nuredini e Dorgu coppia d’attacco supportati alle spalle da Carbone. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con il solito 3-5-2 di mister Igor Bubnijc con Cassin tra i pali, Bozza, Del Pino e Olivo i tre difensori centrali, Marello e Lazzaro gli esterni con Conti, Tommaso e Bouradi a completare il centrocampo, in attacco Pejicic insieme a Bonin

Quote Genoa Udinese, pronostico finale

La diretta Genoa Udinese è una gara che dovrebbe essere già scritta, il divario tra le due squadre è troppo elevato e le motivazioni sono molto diverse, i padroni di casa infatti con una vittoria riuscirebbero a raggiungere i playoff momentaneamente mentre gli ospiti anche se dovessero portare a casa i tre punti non muoverebbero niente nella loro classifica, per questo alla fine è molto probabile che il Genoa si porti a casa la vittoria, anche con più gol di scarto visto che affronta nettamente la peggior difesa del campionato con 73 gol subiti.