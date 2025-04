DIRETTA GENOA UDINESE (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Primi minuti vivaci a Marassi nella diretta di Genoa Udinese, con i padroni di casa che cercano di fare la partita. Zanoli si propone con continuità sulla fascia, ma un cambio di campo troppo lungo lo costringe a inseguire inutilmente la sfera.

Al 10′ è Pinamonti ad accendere la gara con una conclusione potente dall’interno dell’area, ma il portiere friulano si fa trovare pronto e respinge. Il possesso palla sorride al Genoa (57%) ma l’Udinese, pur soffrendo, tiene botta e prova a ripartire, anche se Bijol si fa notare con un intervento falloso a centrocampo. Ritmi non altissimi, ma l’intensità c’è. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GENOA UDINESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Genoa Udinese stiamo per raccontare una bella partita tra due allenatori stranieri che nella nostra Serie A stanno facendo molto bene: Patrick Vieira è arrivato in corsa mentre Kosta Runjaic, scelto a sorpresa dai friulani in estate, ha dimostrato di poter stare eccome in questo campionato. A proposito: oggi trovare allenatori stranieri in Serie A è una consuetudine, c’è stato un tempo in cui non era così e possiamo tornare al dicembre 2018 per trovare un momento in cui il massimo campionato di calcio ha avuto solo tecnici italiani: tra l’altro c’entra con Genoa Udinese perché sono coinvolte le due squadre.

All’inizio della stagione Julio Velazquez allenava l’Udinese, Ivan Juric invece era subentrato a Davide Ballardini nel Grifone: poi a dicembre Cesare Prandelli aveva sostituito il croato e Velazquez era stato esonerato per Davide Nicola. Venti squadre, venti allenatori di casa nostra: sarebbe durata un mese, fino all’avvento di Sinisa Mihajlovic al Bologna, poi anche Igor Tudor sarebbe arrivato all’Udinese. Una storia vecchia di sette anni e forse oggi irripetibile, ma intanto parola alle formazioni ufficiali: la diretta Genoa Udinese prende il via! GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli Malinovskyi, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira. UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. All. Runjaic. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA UDINESE, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Genoa Udinese? Potrete farlo comodamente sia su Sky sia su DAZN, ovviamente sotto abbonamento. Anche per la diretta streaming servirà essere abbonati e scaricare le applicazioni di Sky Go e Dazn.

ANTICIPO DEL VENERDÌ

Anche se non è arrivata ancora la matematica salvezza, entrambe le compagini godono di una certa tranquillità. La diretta Genoa Udinese, in programma venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20:45, vede due squadre senza troppo da chiedere al campionato.

Il Genoa ha interrotto la propria striscia di tre risultati utili consecutivi ottenuta contro Empoli (1-1), Cagliari (1-1) e Lecce (2-1) perdendo di misura contro la Juventus di Igor Tudor. Una sconfitta che comunque non ha visto demeritare troppo il Grifone.

Anche l’Udinese aveva uno scontro difficile nell’ultima giornata e ha perso di misura: 2-1 dell’Inter a San Siro, dopo che i friulani avevano già perso in casa col Verona. Due ko che non rovinano però i piani della squadra di Runjaic.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA UDINESE

Il Genoa giocherà con l’assetto tattico 4-2-3-1: in porta Leali, protetto dal quartetto Sabelli, De Winter, Vasquez e Matturro. In mediana Frendrup-Masini con Miretti, Zanoli e Malinovskyi a supportare l’unica punta Pinamonti.

L’Udinese risponde con il modulo 4-4-2. Okoye indosserà i guantoni con Zemura, Bijol, Solet e Ehizibue in difesa. Il centrocampo sarà formato da Atta, Lovric, Karlström e Ekkelenkamp. Tandem offensivo Lucca-Bravo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA UDINESE

La squadra favorita per la vittoria finale è il Genoa a 2.50 contro l’Udinese a 3.20 e il pareggio a 2.90. Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.