Diretta Genoa Udinese/ Streaming video tv: friulani in cerca del riscatto (Serie A)

DIRETTA GENOA UDINESE: LIGURI IN CERCA DI UNA SVOLTA

Genoa Udinese, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 15:00, dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, è valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il Grifone è reduce dalla pesante sconfitta subita in casa della Fiorentina, con la gara terminata con un netto 6-0. Il Genoa non vince dallo scorso 12 settembre, in occasione del 2-3 sul Cagliari, il quale è l’unico successo conquistato dai liguri. Gli esoneri di Davide Ballardini e Andriy Shevchenko non hanno portato al cambio di rotta sperato, e i rossoblù sono rimasti nelle retrovie di classifica.

Discorso diverso invece per l’Udinese. Dopo l’esonero di Luca Gotti, con la panchina affidata a Gabriele Cioffi, i friulani hanno conquistato 7 punti in cinque partite. Dopo aver perso contro l’Atalanta, l’Udinese è uscito sconfitto nell’ultima partita in casa della Juventus, con il risultato finale di 2-0. Grazie a questi risultati, i bianconeri hanno allontanato la zona calda della classifica, portandosi in quattordicesima posizione con 23 punti, sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La gara d’andata tra le due compagini è terminata con un pareggio, 0-0 il risultato finale.

DIRETTA GENOA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Genoa Udinese di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA UDINESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Udinese, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il Grifone dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3. Calafiori potrebbe partire dall’inizio, con Portanova schierato come esterno d’attacco. Ecco la probabile formazione titolare del Genoa: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Portanova, Destro, Yeboah.

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 3-5-2. In attacco confermata la coppia composta da Deulofeu e Beto. Questa la probabile formazione dei friulani, in vista della trasferta del Ferraris, in cui affronterà il Genoa: Silvestri; Perez, Nuytinck, Becao; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Genoa Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Il Grifone non sembra favorito, infatti la vittoria del Genoa, abbinata al segno 1, è quotata 3.50. Un eventuale risultato di parità, con segno X, viene proposto a 3.25. Il successo in trasferta dell’Udinese, associato al segno 2, è quotato 2.15.



