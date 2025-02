DIRETTA GENOA VENEZIA (RISULTATO 0-0): CHANCE PER KIKE PEREZ!

Il match resta equilibrato con poche occasioni, ma il Venezia gestisce meglio il gioco, mentre il Genoa sbaglia troppo. Al 32’, Messias crossa sul secondo palo, ma Radu anticipa Miretti in uscita. Al 40’, un errore di rinvio del portiere regala palla a Miretti, che serve Pinamonti solo in area, ma l’attaccante è in fuorigioco. Al 42’, Nicolussi Caviglia sfiora il gol con un tiro da 30 metri, neutralizzato da Leali. Poco dopo, Zerbin offre un assist perfetto a Kike Perez, che però spreca. (agg. di Fabio Belli)

AVVIO AL PICCOLO TROTTO

Nei primi dieci minuti regna l’intensità, con entrambe le squadre aggressive nel duello per il possesso. Al 12’, primo cartellino per Bani dopo un fallo su Fila, seguito dal giallo a Kike Perez del Venezia. Al 17’, Messias accelera sulla fascia e supera un avversario, ma il suo sinistro termina fuori misura. Al 23’, Oristanio scatta sulla destra, entra in area e crossa forte al centro, ma Bani è attento e devia in angolo, evitando pericoli. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Situazioni molto diverse verso il medesimo obiettivo ci accompagnano alla diretta Genoa Venezia. Infatti i rossoblù di Patrick Vieira con 27 punti stanno marciando a buon ritmo verso il traguardo della salvezza, che pare decisamente più complicato per chi ha soli 16 punti, come il Venezia di Eusebio Di Francesco. I lagunari non vincono dal 22 dicembre, mentre dopo Natale il Genoa ha già raccolto ben tre successi: potrebbe bastare questo dato per inquadrare la differenza di ritmo fra le due compagini. In termini di gol la distanza non sarebbe così netta, anzi i due attacchi hanno segnato 22 gol ciascuno mentre in difesa il Genoa ne ha subito giusto sei in meno, 33 contro 39.

Eppure tutto questo si traduce nella bellezza di undici lunghezze di differenza in classifica, che sono un abisso nella corsa salvezza. Ricordato che all’andata ci fu però la prima delle tre vittorie del Venezia, 2-0 il 21 settembre scorso, che cosa succederà nel Monday Night di Marassi per la diretta Genoa Venezia? GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, A. Martim; Frendrup, Masini, Miretti; Messias, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Patrick Vieira VENEZIA (3-5-1-1): I. Radu; Condé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Fila, Oristanio. Allenatore: Eusebio Di Francesco (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA VENEZIA, LIGURI OK MA NON ANCORA SICURI

Il posticipo serale di lunedì 17 febbraio 2025 alle ore 20:45 è la diretta Genoa Venezia. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova i rossoblu ospitano una compagine che sta lottando per non retrocedere e che ha dunque bisogno di fare punti contro qualunque avversario. I liguri, sotto la guida del tecnico Patrick Vieira, sembrano aver trovato un’identità e risollevato la propria stagione dopo un avvio molto difficile culminato con l’esonero di mister Gilardino ma ora si trovano in dodicesima posizione con i loro ventisette punti. Il Grifone viene dal pareggio con il Torino e cercherà di muovere comunque la propria classifica anche in questa venticinquesima giornata.

Chi è maggiormente in difficoltà è, come dicevamo, la squadra allenata da mister Di Francesco. Penultimi, e quindi al diciannovesimo posto davanti soltanto al Monza, con appena sedici punti gli arancioneroverdi arrivano invece da due sconfitte consecutive patite contro Udinese prima e Roma poi. La salvezza è lontana almeno cinque lunghezze a questo punto del campionato ed è quind imperativo riuscire a conquistare punti preziosi senza perdere terreno dalle squadre che si parano davanti ai veneti.

GENOA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Venezia evidenziano diversi indisponbili ma anche nessun squalificato. Mister Vieira dovrebbe essere orientato verso un 4-3-3 con Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Miretti, Zanoli, Pinamonti e Vitinha rinunciando agli infortunati Ahanor, Bohinen, Cornet, Malinovskyi, Onana, Balotelli, Badelj e Thorsby. Il modulo 3-5-2 con Radu, Candé, Idzes, Marcandalli, Zerbin, Perez, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Oristanio e Fila dovrebbe invece essere l’opzione selezionata da mister Di Francesco che non potrà fare affidamento su Crnigoj, Duncan, Sagrado, Stankovic, Svoboda e Sverko.

DIRETTA GENOA VENEZIA, LE QUOTE

Le quote fornite dai principali bookmakers per la diretta Genoa Venezia lasciano ben poco all’immaginazione. I padroni di casa partono infatti in pole position per aggiudicarsi i tre punti e l’1 viene ad esempio pagato da un’agenzia come Sisal ad appena 1.90. Ben poche sembrano essere le chances riguardanti la vittoria dei lagunari con il 2 quotato appunto addirittura a 4.25 e nemmeno il pareggio, con l’x indicato a 3.25, pare essere un punteggio tanto probabile, almeno sulla carta prima dell’avvio delle ostilità.