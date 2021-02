Diretta/ Genoa Verona (Serie A) streaming video tv: rossoblu in serie sì

DIRETTA GENOA VERONA: FATTORE “DESTRO”?

Genoa Verona, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. I rossoblu arrivano in serie sì all’appuntamento, con un cambio di rendimento radicale rispetto alla prima parte della stagione dopo l’arrivo in panchina di Davide Ballardini. 6 partite senza sconfitta per i Grifoni con 4 vittorie e 2 pareggi che hanno portato la squadra rossoblu dall’essere in piena zona retrocessione a vantare ben 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Un trend che il Genoa non vuole di certo interrompere ma che dovrà verificare contro un Verona che continua ad essere la mina vagante di questa Serie A.

Dopo due sconfitte consecutive in trasferta contro Roma e Udinese gli scaligeri sono tornati ad alzare la testa nel posticipo di lunedì scorso, vinto in rimonta contro il Parma. 2-1 e veneti a quota 33 punti, con la zona europea distante ma ancora alla portata e soprattutto un +18 sulla zona retrocessione assolutamente da sogno, considerando che il Verona aveva iniziato la nuova stagione dopo aver reso floride le casse ma con diverse incognite tecniche dovute alle cessioni di Rrahmani, Kumbulla e Amrabat. Ma la garanzia ha avuto il nome di Ivan Juric, che ha finora confezionato il secondo capolavoro sulla panchina gialloblu.

DIRETTA GENOA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Verona sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla pay tv satellitare. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Verona allo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Davide Ballardini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Strootman, Zajc, Czyborra; Destro, Pandev. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Silvestri; Lovato, Magnani, Gunter; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Genoa Verona: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.70 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.85 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.



