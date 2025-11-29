Diretta Genoa Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Ferraris per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA GENOA VERONA, LA TERZULTIMA CONTRO LA VENTESIMA!

La diretta Genoa Verona di sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 si prospetta come un appuntamento da non perdere in tutti i sensi. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova va infatti in scena un match valido per la tredicesima giornata con protagoniste due società che occupano altrettante posizioni nella zona valida per la retrocessione.

I rossoblù sono terzultimi in diciottesima posizione con otto punti e sognano di conquistare il secondo successo in campionato dall’inizio della stagione 2025/2026 così da raggiungere il Cagliari ed il Parma, oltre a scavalcare il Pisa e Lecce, distanti invece un punto. I liguri arrivano dal secondo pari consecutivo dopo il 3 a 3 di Cagliari.

Gli uomini di mister De Rossi hanno fame e sperano presto di poter veder premiati i loro sforzi. L’Hellas è poi ancor più in difficoltà rispetto ai rivali di turno essendo all’ultimo posto della graduatoria, il ventesimo, con appena sei punti al pari della Fiorentina e sempre a secco di vittorie in questa annata calcistica, escludendo la Coppa Italia.

I gialloblù sembravano aver dato buoni segnali nel pari senza reti contro il Lecce, altra concorrente per la salvezza, ma nello scorso weekend sono usciti sconfitti per 2 a 1 dalla gara interna disputata contro il Parma, altra società che vuole evitare di finire in Serie B nel prossimo futuro ripetendo quanto di buono fatto qualche mese fa agli ordini di mister Chivu.

DIRETTA GENOA VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non possedete una smart tv, non sarà possibile vedere la diretta Genoa Verona in televisione. La partita sarà infatti trasmessa in esclusiva da DAZN in streaming ed a pagamento. Chi è abbonato potrà selezionarla sul sito della piattaforma o da app.

DIRETTA GENOA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Verona: entrambe le squadre impegnate quest’oggi utilizzeranno il modulo 3-5-2 almeno in avvio di gara. I padroni di casa punteranno su Leali, Marcandalli, Vasquez ed Ostigard, Thorsby, Sabelli, Malinovskyi, Frendrup e Martin, Colombo e Vitinha. Gli ospiti si presenteranno invece in campo con Montipò, Bella-Kotchap, Valentini e Nelsson, Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede e Bradaric, Orban e Giovane.

DIRETTA GENOA VERONA, LE QUOTE

Le quote proposte da Sisal per l’esito finale della diretta Genoa Verona delineano un risultato abbastanza chiaro già alla vigilia. Stando a questi numeri, dovrebbero appunto essere i Grifoni a vincere l’incontro ed è per questo che vengono quotati a 2.10. L’Hellas ha invece più possibilità di pareggiare, con l’x a 3.00, piuttosto che di far sua la vittoria, tenendo presente che il segno 2 è pagato a 4.00.