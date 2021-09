DIRETTA/ Genoa Verona video streaming tv: c’è una storia ricca e gustosa

DIRETTA GENOA VERONA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Genoa Verona, possiamo naturalmente ricordare che è molto lunga la storia di questa partita tra due squadre di notevole tradizione nel calcio italiano. limitandoci ai dieci confronti più recenti per fornire spunti che siano utili anche per l’attualità, ricordiamo che essi sono stati disputati tutti in Serie A dal campionato 2014-2015 in poi, con un bilancio clamorosamente favorevole al Genoa che infatti ha raccolto ben cinque vittorie più quattro pareggi, lasciando al Verona solo la vittoria casalinga per 2-1 di domenica 12 gennaio 2020.

A Marassi poi il dominio è nettissimo, perché si contano quattro vittorie per il Genoa più un pareggio nelle ultime cinque trasferte dell’Hellas al Ferraris rossoblù. Nello scorso campionato 2020-2021 invece i confronti tra Genoa e Verona furono all’insegna dell’equilibrio: doppio pareggio, per 0-0 all’andata a Verona lunedì 19 ottobre 2020 e per 2-2 al ritorno in casa Genoa, disputato sabato 20 febbraio 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Verona è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del sabato sera di questo turno infrasettimanale fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

GENOA VERONA: SFIDA INCERTA…

Genoa Verona, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Prima sfida per i Grifoni con la nuova proprietà al comando: l’era Preziosi si è ufficialmente conclusa giovedì scorso, primo giorno in cui il fondo nordamericano 777 Sports si è insediato. Un progetto a lungo termine che vede per il momento i rossoblu concentrati a rincorrere una posizione di classifica il più tranquilla possibile. Grande carattere per il Genoa nell’ultima trasferta di Bologna, 2-2 con un rigore per parte nei minuti finali e capitan Criscito molto freddo nel riacciuffare il pari dal dischetto.

Per il Verona è iniziata molto bene l’era Tudor, anche se dopo l’importante e inaspettata vittoria contro la Roma c’è rammarico tra le fila scaligere per l’occasione perduta a Salerno: in vantaggio di due gol per una doppietta di Kalinic, i veneti sono stati rimontati e si sono dovuti accontentare di un punto conquistato all’Arechi. Lo scorso 20 febbraio le due squadre hanno pareggiato 2-2 nell’ultimo precedente a Marassi, il 2 agosto 2020 nell’ultima giornata del campionato 2020/21 una doppietta di Sanabria e un gol di Romero garantirono la salvezza ai Grifoni con un 3-0 all’Hellas. Il Verona non vince a Marassi contro il Genoa da quasi 32 anni: il 3 dicembre 1989 i gialloblu passarono 0-1 con un gol di Alfonso Bertozzi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Verona, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Hernani, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Pandev. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Dawidowicz, Gunther, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

