Diretta Genoa Vicenza streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA GENOA VICENZA (RISULTATO 0-0): AVVIO DI PARTITA

In Liguria la partita tra Genoa e Vicenza è cominciata da una quintidicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa provano subito ad affacciarsi in avanti impegnando Massolo con un tiro di Stanciu al 7′ e soprattutto all’11’ con uno spunto insidioso di Carboni. Ecco le formazioni ufficiali:

DIRETTA/ Padova Vicenza (risultato finale 0-2): passano i berici! (Coppa Italia, 10 agosto 2025)

GENOA (4-2-3-1) – Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Grønbæk; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Vogliacco, Østigard, Fini, Ellertsson, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Venturino, Junior Messias, Cuenca, Ekhator, Ankeye. Allenatore: Patrick Vieira. VICENZA (3-5-2) – Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Sandon; Morra, Capello. A disposizione: Gagno, Basso, Golin, Mogentale, Alessio, Vescovi, Fantoni, Rada, Pellizzari, Tribuzzi, Rauti, Stückler. Allenatore: Fabio Gallo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Genoa Rennes (risultato finale 2-2), rimonta nel finale (oggi 9 agosto 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA GENOA VICENZA IN STREAMING VIDEO TV

Siamo in chiaro su Italia 1 per quanto riguarda la diretta Genoa Vicenza, di conseguenza la diretta streaming video del match potrà essere seguita su Mediaset Infinity.

GRANDE DIFFERENZA IN CAMPO!

Con la diretta Genoa Vicenza ci lanciamo verso una partita affascinante, alle ore 21:15 di venerdì 15 agosto, che vale per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. Per i berici è già il secondo impegno nel torneo: nel turno preliminare infatti il Vicenza ha fatto il colpo, andando a vincere sul campo del Padova.

In qualche modo il LaneRossi ha dunque vendicato la passata stagione, quando con i biancoscudati ha fieramente lottato per la promozione: sembrava fatta con un grande sorpasso, poi la squadra ha perso contro la Virtus Verona e ai playoff è arrivata l’eliminazione per mano della Ternana.

Diretta/ Villareal Oviedo (risultato finale 0-0): pari tra le spagnole (oggi 31 luglio 2025)

Il Vicenza dunque riparte tra le grandi favorite per la promozione in cadetteria, il Genoa invece vuole conferme e un salto di qualità: il Grifone l’anno scorso ha fatto bene e Patrick Vieira, subentrato ad Alberto Gilardino, si è rivelato un buonissimo allenatore per questo gruppo.

Ora però bisogna appunto tenere alta l’asticella, e non sarà semplice; vedremo quello che succederà in campo quando si comincerà a giocare, noi intanto aspettando la diretta Genoa Vicenza possiamo fare qualche rapido focus sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VICENZA

Turnover o già i migliori in campo per Vieira? Difficile dirlo, per la diretta Genoa Vicenza ipotizziamo comunque Leali in porta con una difesa nella quale Ostigard e Vasquez possono fare i due centrali – almeno sembrerebbero i favoriti – lasciando invece a Sabelli e Aaron Martin il compito di correre sulle fasce. A centrocampo Frendrup e Masini dovrebbero essere i due titolari, poi Valentin Carboni si può prendere la maglia di trequartista ma deve vincere la concorrenza di Stanciu senza citare ovviamente Thorsby e Seydou Fini, l’abbondanza non manca mentre davanti è ballottaggio tra Ekuban, Vitinha e il nuovo arrivato Lorenzo Colombo.

Il Vicenza di Fabio Gallo potrebbe ricalcare quanto già visto all’Euganeo, quindi un 3-5-2 con Leverbe, Sandon e Cuomo a proteggere il portiere Gagno, con Caferri (anche in gol) e Tribuzzi a correre sulle fasce mentre Carraro sarebbe il metronomo in zona mediana, coadiuvato da Cavion e Mattia Vitale. Davanti c’è Alessandro Capello, con lui uno tra Rauti, Morra e Stuckler; altri giocatori che potrebbero entrare in campo dal primo minuto in questa partita sono Pellizzari e Rada per il centrocampo e Benassai per quanto riguarda la difesa, tra poco ad ogni modo capiremo tutto.