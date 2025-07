Diretta Genoa Villarreal Oviedo streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del triangolare amichevole (oggi giovedì 31 luglio 2025)

DIRETTA GENOA VILLARREAL (RISULTATO 0-0): VIA AL TRIANGOLARE AMICHEVOLE!

Sta per cominciare la diretta Genoa Villarreal Oviedo, questo affascinante triangolare amichevole in terra spagnolo si aprirà con la sfida tra il Grifone e il Sottomarino Giallo, ma ovviamente per tutti i tifosi del Genoa l’appuntamento più atteso sarà quello fra un’ora circa, perché la partita (sia pure di soli 45 minuti) contro il Real Oviedo ricorda la mitica avventura nella Coppa UEFA 1991/1992. Gli spagnoli furono l’avversario del primo turno per il Genoa, che nei mesi successivi si sarebbe reso protagonista di una bellissima cavalcata europea.

In verità non fu facile eliminare l’Oviedo, che in terra spagnola vinse per 1-0 la partita d’andata il 19 settembre 1991, prima di essere rimontato il 3 ottobre grazie alla vittoria per 3-1 del Genoa a Marassi, con la doppietta di Tomas Skuhravy e il gol di Nicola Caricola. Un ricordo memorabile che impreziosisce la diretta Genoa Villarreal Oviedo, ma adesso naturalmente per i rossoblù conta soprattutto quello che succederà in campo nel triangolare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA VILLARREAL OVIEDO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Purtroppo non dovrebbe essere disponibile la diretta Genoa Villarreal Oviedo in tv oppure in diretta streaming video, ma certamente il sito e i social del Genoa (e certamente anche delle due società spagnole) ci terranno informati sul triangolare amichevole.

TRIANGOLARE AMICHEVOLE IN SPAGNA

La formula è sempre affascinante e ha il “sapore” del classico calcio estivo, magari più in voga qualche anno fa: dalle ore 19.00 di stasera, giovedì 31 luglio 2025, lo stadio Carlos Tartiere ospiterà infatti la diretta Genoa Villarreal Oviedo, un bel triangolare amichevole che porta quindi in Spagna il Grifone di Patrick Vieira.

Salvo variazioni di programma, essendo l’Oviedo padrone di casa dovrebbe essere Genoa Villarreal la prima partita da 45 minuti, seguita dall’altro impegno dei rossoblù evidentemente contro il Real Oviedo, con la chiusura che dovrebbe essere infine affidata al derby tra le due formazioni iberiche.

Doppio test decisamente intrigante per il Genoa, dal momento che sia il Villarreal sia il Real Oviedo militano nella Liga spagnola, per cui il livello di difficoltà delle amichevoli pre-campionato si sta alzando, come è giusto che sia essendo man mano sempre più vicini all’esordio nel campionato di Serie A 2025-2026.

Il debutto stagionale era stato con un netto 13-0 contro i valligiani di Moena, poi certamente era già stato più interessante il match contro il Mantova, cioè una formazione della nostra Serie B, però naturalmente adesso il Genoa aumenta il fascino delle sfide regalandosi un tocco internazionale per una serata imperdibile in compagnia della diretta Genoa Villarreal Oviedo…

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VILLARREAL OVIEDO

Certamente un triangolare è l’occasione perfetta per dare spazio a tutti i giocatori, nelle probabili formazioni della diretta Genoa Villarreal Oviedo ci aspettiamo allora che Patrick Vieira dia minuti a tutti ed è da capire se verrà magari “privilegiata” una partita nella quale schierare l’undici migliore. Il modulo tattico dovrebbe comunque essere il 4-2-3-1 e vediamo le possibili alternative: in porta ad esempio potrebbero alternarsi Leali e Sommariva.

In difesa potremmo disegnare due differenti quartetti, uno con Sabelli, Marcandalli, Vogliacco e Martin, l’altro invece con Papadopoulos, Otoa, Vasquez e Fini; nel cuore della mediana i quattro nomi per due maglie sono quelli di Masini, Frendrup, Ellertsson e Bohinen; sulla trequarti se la giocano Venturino, Thorsby, Ekhator, Norton-Cuffy, Malinovskyi e Gronbaek; infine, il ruolo di centravanti per il Genoa potrebbe toccare una volta a Vitinha e l’altra ad Ekuban.