DIRETTA GENT BETIS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Solo pochi minuti ci separano ormai dalla diretta Gent Betis, una partita che non ha precedenti nella storia: sarà il primo incrocio anche tra i due allenatori, a tale proposito possiamo ricordare che Manuel Pellegrini è ormai un veterano sulla panchina basca perché il cileno sta affrontando la sua quinta stagione con il Betis Siviglia, mentre il bosniaco Danijel Milicevic è arrivato al Gent lo scorso 20 gennaio, dunque è all’esordio in Conference League mentre in campionato ha esordito con un modesto pareggio sul campo del Leuven, poi ha ottenuto una preziosa vittoria casalinga contro l’Anderlecht e ancora ha pareggiato 3-3 contro il Malines.

In precedenza il Gent era allenato da Wouter Vrancken, che ha portato la squadra al playoff di Conference League e in campionato aveva 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte; un ruolino di marcia ritenuto poco adeguato per una squadra che attualmente occupa la sesta posizione in classifica. Finalmente però è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo nell’andata di un playoff che come detto è aperto a qualunque risultato, a parlare allora può davvero essere il campo perché la diretta Gent Betis sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV, COME VEDERE LA DIRETTA GENT BETIS

Nessuna possibilità di seguire la diretta Gent Betis sui canali della nostra tv, in assenza anche di una diretta streaming video potrete assistere alle azioni salienti in tempo reale attraverso Diretta Gol Europa sulla televisione satellitare (Sky Sport 251), opzione riservata agli abbonati.

GENT BETIS: UN PLAYOFF IN EQUILIBRIO!

La diretta Gent Betis ci accompagna attraverso la partita che, alle ore 21:00 di giovedì 13 febbraio presso la Planet Group Arena, si gioca per l’andata dei playoff di Conference League 2024-2025: una sfida che possiamo definire equilibrata anche se forse la squadra basca ha un leggero vantaggio almeno sulla carta, tuttavia non possiamo dimenticare il fatto che nel super girone da 36 squadre, che prevedeva sei giornate, il Betis Siviglia ha rischiato l’eliminazione e si è salvato solo all’ultimo turno, battendo di misura l’HJK Helsinki (in casa) e dunque evitando una figuraccia, pur costretto a passare dal turno intermedio.

Così anche il Gent, che però a differenza degli spagnoli ha sprecato una clamorosa occasione: i belgi erano praticamente agli ottavi di finale ma nell’ultima giornata hanno perso contro i nordirlandesi del Larne, già eliminati e con zero punti fino a lì. Ora il Genk rischia di rimpiangere quel ko, anche perché il sorteggio ha già decretato che chi passerà il turno potrebbe incrociare il Chelsea (o il Vitoria Guimaraes); per il momento scopriamo come andranno le cose nella diretta Gent Betis, per la quale dobbiamo anche fare una rapida considerazione sulle scelte di campo andando a leggere insieme le probabili formazioni.

GENT BETIS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Presentando la diretta Gent Betis dobbiamo dire che a Danijel Milicevic mancherà Max Dean, bomber della squadra che si è rotto il crociato: stagione finita e in sua assenza Andri Gudjohnsen dovrebbe giocare titolare in un tridente che prevede due esterni alti come De Vlieger e Surdez. A centrocampo quindi abbiamo Gandelman che è sostanzialmente una mezzala tattica dalla quale però partono le azioni della squadra belga; Ito e Kums sono favoriti per completare il reparto, in difesa Tiago Araujo e Archie Brown i terzini con Stefan Mitrovic e Kotto a fare i centrali.

Il Betis di Manuel Pellegrini si dispone con un 4-2-3-1 nel quale Diego Llorente, Bartra e Natan si giocano le due maglie da centrali davanti ad Adrian; Ortiz e Ricardo Rodriguez saranno i terzini, in mezzo al campo dovremmo avere Lo Celso titolare insieme a Johnny Cardoso e dunque la conferma del veterano Isco in zona avanzata sulla trequarti. Antony può fare l’esterno alto a destra, con Ezzalzouli che agirebbe sulla sinistra ma in ballottaggio con Jesus Rodriguez; Bakambu o Vitor Roque il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO DIRETTA GENT BETIS

Per la diretta Gent Betis abbiamo anche le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui i baschi partono in vantaggio nel pronostico avendo un valore pari a 1,97 volte la giocata sul segno 2 per la loro vittoria, mentre l’eventualità del successo del Gent è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 3,45 volte la posta in palio. Il segno X, che identifica il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito.