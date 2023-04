DIRETTA/ Gent West Ham (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA GENT WEST HAM (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per prendere il via la diretta di Gent West Ham. In Conference League la squadra belga ha giocato un girone appena modesto, ma tanto è bastato per garantirsi il secondo posto alle spalle del Djurgarden: 8 punti con appena due vittorie (casalinghe) e due pareggi, contro gli svedesi doppio ko ma poi la legge del Genk si è fatta sentire nella fase ad eliminazione diretta, con la vittoria ai rigori contro il Qarabag (rimontato dopo aver perso a Baku) e l’incredibile 4-1 di Istanbul con cui i belgi hanno eliminato il Basaksehir, che era andato alla Ghelamco Arena a strappare un pareggio.

Per il West Ham una corsa straordinaria: gli Hammers incredibilmente rischiano la retrocessione nel Championship ma in Conference League hanno sempre vinto. Percorso netto in un girone dominato davanti all’Anderlecht, 18 punti, e poi l’affermazione agli ottavi contro l’Aek Larnaca. In otto partite sono arrivati cinque clean sheet: la squadra non subisce gol in questo torneo da 361 minuti. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: alla Ghelamco Arena è tutto pronto, lasciamo che a parlare siano i protagonisti della diretta di Gent West Ham che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

GENT WEST HAM: OSPITI FAVORITI

Gent West Ham, in diretta alle ore 18.45 di giovedì 13 aprile 2023, è una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Protagonista di una stagione di alti e bassi in Premier League, il West Ham di David Moyes vuole rifarsi in Conference League: la trasferta in casa del Gent, però, rappresenta una minaccia importante.

Tutto facile per gli Hammers negli ottavi di finale: gli uomini di Moyes hanno rifilato un pesante 6-0 complessivo all’AEK Larnaca (0-2 nel match di andata, 4-0 al ritorno). In Belgio, però, troveranno un Gent reduce dal largo successo (5-2 complessivo) sul Basaksehir.

GENT WEST HAM: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Gent West Ham. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Vanhaezebrouck ha una serie di dilemmi di formazione, tra cui quello di utilizzare il portiere in seconda Davy Roef, che ha giocato più partite di coppa rispetto a Paul Nardi. Alessio Castro-Montes potrebbe essere mantenuto sulla fascia destra al posto di Kamil Piatkowski, che ha esordito nel fine settimana contro l’Union SG. A seconda che Vanhaezebrouck voglia più estro a centrocampo, anche Hong Hyun-Seok potrebbe essere considerato.

Moyes deve decidere se mantenere il 4-4-2 che ha funzionato contro il Fulham o tornare ad un centrocampo a tre. Se dovesse scegliere la prima soluzione, potrebbero essere utilizzati gli stessi esterni, anche se Emerson Palmieri e Said Benrahma sono opzioni per il ruolo di terzino sinistro e di esterno. Il portiere Alphonse Areola dovrebbe tornare tra i pali mentre Gianluca Scamacca è fuori per un infortunio al ginocchio e Lucas Paqueta potrebbe faticare a smaltire un problema al piede per tornare in campo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Gent West Ham. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 3.50, il pareggio è dato a 3.35 mentre la vittoria ospite paga 2.10 volte la posta.

