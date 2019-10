Diretta Gent Wolfsburg/ Streaming video tv: tedeschi favoriti (Europa League)

Gent Wolfsburg, che sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Ivanov, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 24 ottobre per la terza giornata nel gruppo I di Europa League 2019-2020. Al KAA Stadium la sfida è particolarmente interessante, perché le due squadre condividono il primo posto con 4 punti: dopo aver piegato l’Oleksandriya all’esordio i tedeschi si sono fatti fermare dal St. Etienne, anche il Gent ha vinto la sua prima partita – contro la squadra transalpina – per poi pareggiare a Lviv, un risultato non certo positivo. Adesso dunque ci si gioca il primato solitario e una bella fetta di qualificazione; va anche detto che per il Wolfsburg questa potrebbe essere la stagione del riscatto anche in Bundesliga, visto il primo posto in coabitazione con il Borussia Monchengladbach in un campionato nel quale le big non hanno il passo abituale, lasciando parecchi spiragli aperti. Per il momento stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Gent Wolfsburg, di cui possiamo valutare le probabili formazioni aspettando il calcio d’inizio.

Gent Wolfsburg, giovedì 24 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv integrale ma gli abbonati Sky potranno collegarsi in esclusiva sul canale numero 205 del satellite, Sky Sport Collection, per vedere gol e azioni salienti in tempo reale nel contenitore Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere Diretta Gol in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Gent Wolfsburg, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso la Ghelamco Arena di Gent, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per il Gent allenato dal danese Thorup, in campo con: Kaminski, Ngadeu-Ngadjui, Asare, Lustig, Plastun, Owusu, Odjidja-Ofoe, Kums, Yaremchuk, Depoitre, David. Risponderà il Wolfsburg allenato dall’austriaco Glasner con un 3-4-3: Pervan, Knoche, Bruma, Tisserand, William, Guilavogui, Arnold, Roussillon, Klaus, Weghorst, Brekalo.

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Gent e Wolfsburg concede i favori del pronostico alla formazione ospite. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 2.75, l’eventuale pareggio viene quotato 3.45 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 2.45. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 1.70, quota per l’under 2.5 proposta a 2.00.



