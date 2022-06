DIRETTA/ Georgia Gibilterra video streaming tv: cinque precedenti di questa partita

DIRETTA GEORGIA GIBILTERRA: I TESTA A TESTA

La diretta di Georgia Gibilterra vanta già quattro precedenti ufficiali, notizia non banale se si pensa che Gibilterra è membro della Uefa solamente dal 2013. Ebbene, Georgia e Gibilterra risono affrontate sia nel girone di qualificazione agli Europei 2016 sia in quello verso Euro 2020, di conseguenza ecco le quattro partite che compongono la storia di questa sfida che oggi si proporrà per la prima volta anche in Nations League.

DIRETTA/ Cipro Kosovo video streaming tv: si gioca oggi una partita inedita!

Il bilancio è clamorosamente a senso unico in favore della Georgia, che ha raccolto quattro vittorie su quattro, due in casa e altrettante in trasferta, con tredici gol segnati a fronte degli appena due subiti, anche se entrambi sono arrivati nella partita più recente, il successo per 2-3 della Georgia in casa di Gibilterra martedì 15 ottobre 2019. I due precedenti in casa della Georgia sono stati invece dominati dalla Nazionale caucasica, che si è imposta per 4-0 giovedì 8 ottobre 2015 e per 3-0 venerdì 7 giugno 2019. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BULGARIA MACEDONIA DEL NORD/ Video streaming tv: i precedenti sono sette

DIRETTA GEORGIA GIBILTERRA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Georgia Gibilterra non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

GEORGIA GIBILTERRA: IL MATCH

Georgia Gibilterra, diretta dall’arbitro danese Morten Krogh, è in programma giovedì 2 giugno alle ore 18.00 al Boris Paichadze National Dinamo Arena di Tblisi. Le due nazionali si sono affrontate 4 volte in gare ufficiali: nel 2014/15, in occasione delle qualificazioni ad Euro 2016, la Georgia ha vinto la gara d’andata in trasferta 3-0 ed il ritorno davanti al proprio pubblico 4-0. Due risultati che non hanno lasciato scampo a Gibilterra. Nel 2019, in occasioni delle qualificazioni ad Euro 2020, la formazione georgiana si è nuovamente imposta con un secco 3-0 nella gara d’andata in casa, ma nella partita di ritorno Gibilterra ha tenuto testa all’avversario perdendo 3-2, al termine di un match combattuto.

Diretta Estonia San Marino/ Streaming video tv: in Lega D (Nations League)

Gibilterra è reduce da due pareggi per 0-0 nelle due amichevoli internazionali disputate contro le Isole Far Oer e Grenada, e 3 sconfitte nelle ultime tre partite ufficiali: 3-1 contro la Lettonia in casa, addirittura 6-0 contro la Turchia in trasferta ed ancora 6-0 contro l’Olanda. La Georgia, invece, è reduce da 5 risultati utili consecutivi tra amichevoli e partite ufficiali: 0-0 contro l’Albania, vittoria per 1-0 in trasferta contro la Bosnia, successo sempre per 1-0 contro l’Uzbekistan davanti al proprio pubblico, addirittura un 2-0 rifilato alla Svezia nel match valido per le qualificazioni a Qatar 2022, e vittoria per 2-1 contro il Kosovo sempre nelle qualificazioni mondiali. Un gran periodo di forma per i georgiani.

DIRETTA GEORGIA GIBILTERRA: GRUPPO 4, LEGA C

Georgia e Gibilterra sono nella Lega C di Nations League e all’interno del loro girone hanno Bulgaria e Macedonia del Nord, le favorite assolute in questo gruppo. In questa prima giornata sarà importante non perdere punti, per potersi candidare al ruolo di principale antagonista delle due formazioni sulla carta superiori. Il match di andata si terrà giovedì 2 giugno alle ore 18.00 al Boris Paichadze National Dinamo Arena di Tblisi, in casa dei georgiani. Ci aspetta una gara poco equilibrata, con la squadra ospite sfavorita.

Nella Nations League 2020/21 la Georgia è capitata nel Gruppo 2 della Lega C con Armenia, Macedonia del Nord ed Estonia, piazzandosi terza, davanti alla retrocessa Estonia. I 7 punti conquistati hanno garantito ai georgiani una salvezza tranquilla, senza particolari rischi. Gibilterra, invece, era nella Lega D, sorteggiato nel Gruppo 2 con Liechtenstein e San Marino: gli 8 punti conquistati hanno permesso alla nazionale gibilterriana di qualificarsi come prima nel girone, posizionamento che ha permesso alla squadra di essere promossa nella Lega C.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Georgia Gibilterra in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: La squadra di casa parte favorita con una quota addirittura di 1.09. La quota del pareggio è di 9.25, mentre una vittoria della squadra ospite paga 25 volte l’importo scommesso. Tutti i pronostici sono, dunque, a favore della formazione georgiana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA