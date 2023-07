DIRETTA GEORGIA ISRAELE U21/ Video streaming Rai: solo amichevoli nei precedenti (oggi 1° luglio 2023)

DIRETTA GEORGIA ISRAELE U21: I TESTA A TESTA

Spuntano tre precedenti nella diretta di Georgia Israele U21, ma sono tutte amichevoli: le due nazionali non si sono mai incrociate nemmeno in un percorso di qualificazione agli Europei, se non altro almeno due di queste sfide sono recenti. Una in particolar modo, quella dello scorso novembre: Israele U21 aveva vinto in trasferta per 2-1, con i gol di Stav Lemkin e Arad Bar (Nika Khorkheli per la Georgia), replicando idealmente il successo che era arrivato nel marzo 2011, questa volta in casa, grazie alle reti che erano state messe a segno da Zion Zemah e Ness Zamir, entrambe nel secondo tempo.

La Georgia ha vinto l’amichevole di mezzo, che è stata disputata nel marzo 2019: anche questa dunque non troppo tempo fa e con affermazione in rimonta, perché al gol di Ofri Arad al quarto d’ora di gioco avevano risposto, nella ripresa, Luka Lochoshvili, che quest’anno ha giocato nella nostra Serie A con la Cremonese, e Giorgi Arabidze su calcio di rigore. Adesso Georgia Israele U21 vale incredibilmente per un posto nella semifinale degli Europei Under 21 2023: vedremo come andranno le cose sul terreno di gioco di Tbilisi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GEORGIA ISRAELE U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Georgia Israele U21 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà per la precisione in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video di Georgia Israele U21 sul sito di Rai Play o con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GEORGIA ISRAELE U21 SU RAI PLAY

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Georgia Israele U21, diretta dall’arbitro norvegese Espen Eskås presso lo stadio Boris Paichadze di Tbilisi, capitale della Georgia, si giocherà alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 1° luglio 2023, essendo il primo quarto di finale agli Europei Under 21 2023. Forse è imprevedibile la diretta di Georgia Israele U21, perché non era scontato pensare che entrambe superassero la fase a gironi. Per quanto riguarda i padroni di casa sarà stato almeno in parte anche merito del fattore campo, tuttavia bisogna rendere onore al merito, dal momento che la Georgia Under 21 è riuscita addirittura a vincere il suo girone, con il primo posto che è diventato certezza grazie al pareggio per 1-1 contro l’Olanda (e c’erano anche Portogallo e Belgio).

Impresa notevole anche per Israele, capace di arrivare secondo in un gruppo con Inghilterra e Germania, grazie al pareggio contro i tedeschi nella prima giornata e poi alla determinate vittoria per 1-0 contro la Repubblica Ceca nella terza e decisiva partita, per cui gli israeliani hanno eliminato i cechi e sono arrivati anche davanti ai tedeschi, secondi dietro la sola Inghilterra. Adesso in palio c’è un sogno, forse addirittura doppio: naturalmente la qualificazione alle semifinali, ma anche la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Che cosa ci dirà la diretta di Georgia Israele U21?

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Georgia Israele U21. Il commissario tecnico dei padroni di casa, Ramaz Svanadze, dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 4-4-2: uno dei punti di forza della squadra il portiere Mamardashvili; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Gocholeishvili, Sazonov, Gelashvili e Kalandadze; linea a quattro anche a centrocampo per la Georgia Under 21, che in mediana dovrebbe invece vedere come titolari da destra a sinistra Tsitaishvili, Lominadze, Mekvabishvili e Azarovi; infine, indichiamo come possibili titolari nella coppia d’attacco georgiana Gagua e Davitashvili.

Sul fronte ospite, possiamo notare che uno speculare 4-4-2 dovrebbe essere il modulo di riferimento anche per il commissario tecnico Guy Luzon della Nazionale Under 21 di Israele. Quanto ai possibili titolari, possiamo ipotizzare che l’undici di partenza dovrebbe prevedere Peretz in porta, protetto da una difesa a quattro nella quale dovrebbero trovare posto Jaber, Lemkin, Cohen e Revivo; a centrocampo invece i quattro possibili titolari dovrebbero essere Azoulay, Karzev, Gendelman e Gloukh; infine, ecco che Tugerman e Gurno sono i due candidati forti per le maglie dal primo minuto nell’attacco di Israele Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Georgia Israele U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai su questa partita, che vede favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,15 sul segno 2 in caso di vittoria di Israele e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno X qualora ci dovesse essere un pareggio.











