Diretta Georgia Italia/ Streaming video Rai 2: gli azzurri per andare ai Mondiali!

DIRETTA GEORGIA ITALIA: PARTITA DA VINCERE!

Georgia Italia, in diretta dalla Tbilisi Arena alle ore 16:00 di lunedì 14 novembre, è valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket: è il secondo impegno di questa finestra per gli azzurri, che dopo aver affrontato la Spagna ritrovano una nazionale con cui avevano già vinto ad agosto, che ora ha la possibilità di giocare in casa e che certamente si può rivelare temibile e insidiosa soprattutto sul piano fisico. Resta che l’Italia parte favorita contro la Georgia, ed è giusto che sia così: con una vittoria avvicineremmo sensibilmente la qualificazione alla fase finale dei Mondiali, diciamo che sarebbe forse il punto decisivo del percorso.

Il match che si era disputato in piena estate era stato tosto, ma gli azzurri lo avevano condotto in porto dopo aver già battuto l’Ucraina; adesso si tratta di replicare quel successo a Tbilisi, poi resteranno soltanto due partite da disputare. Aspettando che la diretta di Georgia Italia prenda il via, nella speranza di ottenere una vittoria importante gli azzurri si concentrano su questa giornata e noi andiamo a valutare quelli che potrebbero essere i temi principali di un impegno che metterà fine a questa finestra delle qualificazioni Mondiali 2023, provando ad anticipare come potrebbero andare le cose sul parquet della Tbilisi Arena.

DIRETTA GEORGIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Georgia Italia andrà in chiaro: anche questa partita delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket sarà trasmessa da Rai Due, e dunque tutti gli appassionati la potranno seguire anche in mobilità attraverso il sito o l’app di Rai Play. In alternativa rimane comunque il consueto appuntamento con la televisione satellitare: in questo caso gli abbonati potranno rivolgersi al loro decoder oppure alla diretta streaming video con Sky Go, senza costi aggiuntivi. Per il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornati in tempo reale potrete visitare fiba.basketball/basketballworldcup, all’apposita sezione che riguarda le qualificazioni ai Mondiali per la zona europea. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GEORGIA ITALIA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GEORGIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Certamente la diretta di Georgia Italia è una partita importante: vincendola, gli azzurri sarebbero praticamente qualificati ai Mondiali e dunque proseguirebbero quel percorso che con Gianmarco Pozzecco è iniziato con gli Europei, nei quali la nostra nazionale ha saputo andare oltre i suoi limiti e gli inconvenienti (vale a dire l’infortunio occorso a Danilo Gallinari, che ha saltato il torneo e adesso è fuori per tutta la stagione NBA) battendo ancora una volta la Serbia (stavolta con Nikola Jokic sul parquet) e poi andando a due liberi sbagliati da Simone Fontecchio dal far fuori anche la Francia, quasi regalandosi una semifinale che sarebbe stata incredibile.

Agli Europei c'era anche la Georgia, che in materia di infortuni ha chiaramente pagato quello di Tornike Shengelia anche se realisticamente non avrebbe potuto sperare in molto più di quello che ha poi effettivamente fatto nel corso della manifestazione continentale; il giocatore della Virtus Bologna è ancora indisponibile e questo è un problema per la ex repubblica sovietica, che certamente non fa parte dell'élite del basket europeo ma sta anche crescendo. Vedremo tra poco come andranno le cose quando si alzerà la palla a due di Georgia Italia…











