Diretta Georgia Macedonia del Nord/ Streaming video tv: finale qualificazioni Europei

DIRETTA GEORGIA MACEDONIA DEL NORD: RISULTATO INCERTO

Georgia Macedonia del Nord, che sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca alla Dinamo Arena di Tbilisi con calcio d’inizio alle ore 18:00 – italiane – di giovedì 12 novembre: è la finale playoff delle qualificazioni agli Europei 2020, che sono diventati 2021 a causa dello slittamento per il Coronavirus. Clamorosamente una di queste due nazionali si prenderà il pass per la fase finale del torneo: scenario che conoscevamo da quando è stata istituita la Nations League, che ha permesso anche alle federazioni minori di giocarsela. La Georgia, che ha eliminato la Bielorussia in semifinale, avrà anche la possibilità di giocare in casa questa gara secca: nessun merito particolare, semplicemente un sorteggio nel quale ha avuto più fortuna della Macedonia del Nord. Che, almeno sulla carta, sembra poter partire favorita ma dovrà dimostrarlo; intanto ha eliminato il Kosovo, risultato non scontato nel derby dei Balcani. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Georgia Macedonia del Nord, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione, leggendo le probabili formazioni, circa le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA GEORGIA MACEDONIA DEL NORD IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Georgia Macedonia del Nord non sarà trasmessa sui nostri canali, perché per le finali playoff delle qualificazioni agli Europei 2020 non ci sarà messa in onda; questo significa che la partita non potrà essere seguita nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA MACEDONIA DEL NORD

Wladimir Weiss imposta Georgia Macedonia del Nord con un 4-2-3-1, che potrebbe anche ricalcare le scelte dello scorso 14 ottobre quando era arrivato un pareggio contro la stessa avversaria. Pertanto, Loria tra i pali protetto da una linea difensiva nella quale Kvirkvelia e Tabiladze sono i due centrali, con Jigauri e Dvali a correre sulle fasce laterali. In mezzo al campo ecco invece Kvekveskiri e Daushvili a formare la cerniera di protezione e supporto a una trequarti nella quale Kiteishvili, Gvilia e Qazaishvili partono favoriti su Lobjanidze e Kvaratskhelia, come prima punta Kvilitaia è invece in vantaggio su Kacharava. Nomi più famosi nella Macedonia del Nord di Igor Angelovski: ci sono infatti Pandev e Nestorovski nel tridente offensivo completato da Trickowski, dovrebbe esserci Elmas in mezzo al campo a fare coppia con Kostadinov, mentre sugli esterni che partono da centrocampo avremo Ristovski, visto a lungo anche in Italia, e Alioski. A protezione del portiere Siskovski giocherà una linea di difesa con tre giocatori, che salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbero essere Zajkov, Ristevski e Velkovski come accaduto un mese fa in casa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Georgia Macedonia del Nord, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 2,85 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 2,80 volte la cifra investita.



