DIRETTA GEORGIA PORTOGALLO/ Video streaming Rai 1: c’è un solo precedente! (Europei 2024, 26 giugno)

DIRETTA GEORGIA PORTOGALLO: TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Georgia Portogallo possiamo dire decisamente poco circa i precedenti tra queste due nazionali: curiosamente infatti abbiamo una sola sfida che è un’amichevole nel maggio 2008, i lusitani preparavano all’epoca l’Europeo di riscatto dopo la grande delusione della manifestazione giocata in casa, e persa in finale contro la sorprendente Grecia, e del Mondiale di due anni dopo con avventura chiusa al quarto posto, a causa della semifinale persa ancora una volta contro la Francia (con Willy Sagnol, oggi avversario, in campo). L’allenatore del Portogallo era Luiz Felipe Scolari; si giocava al Municipal do Fontelo, a Viseu, nel Nord del Paese.

Formazioni Georgia Portogallo/ Quote, la possibile staffetta tra i pali lusitani (Europei 2024, 26 giugno)

Aveva vinto la nazionale lusitana, ma nonostante il periodo decisamente poco florido per la Georgia non lo aveva fatto nettamente: Cristiano Ronaldo era già capitano della Seleçao che aveva segnato entrambi i gol nel primo tempo. Al 19’ Joao Moutinho aveva sbloccato il risultato, proprio all’ultimo minuto invece Simao Sabrosa aveva conquistato e trasformato un calcio di rigore. Il Commissario Tecnico della Georgia era Petar Segrt, croato, promosso dall’Under 21 e che negli anni recenti si è dedicato ad allenare nazionali emergenti come Afghanistan, Maldive e Tajikistan. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Ucraina Belgio (risultato 0-0) streaming video Rai 2: De Bruyne, palla a lato! (26 giugno Euro 2024)

DIRETTA GEORGIA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà trasmessa in chiaro la diretta tv di Georgia Portogallo, perché la partita degli Europei 2024 viene fornita stasera su Rai Uno, il principale canale della televisione di stato che è raggiungibile anche in mobilità, grazie al sito e all’app ufficiali di Rai Play. Ovviamente l’alternativa rimane quella della televisione satellitare, disponibile per gli abbonati: qui i canali sono Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video di Georgia Portogallo, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI GEORGIA PORTOGALLO

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE GIRONI E, F/ La Romania trova il pari! Diretta gol live score (26 giugno)

CONTA SOLO PER SAGNOL

Partita diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer, Georgia Portogallo va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 26 giugno 2024 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen: è la terza e ultima giornata nel girone F degli Europei 2024, la prima fase si conclude stasera ma questa sfida è totalmente ininfluente per il Portogallo che, avendo vinto le prime due partite e grazie agli altri risultati maturati, non solo si è qualificato agli ottavi con un turno di anticipo ma ha anche la certezza di chiudere al primo posto il suo raggruppamento, avendo anche migliorato il suo rendimento – dopo aver sofferto contro la Repubblica Ceca – soprattutto grazie al passaggio al più consono 4-2-3-1.

La Georgia insegue una qualificazione che sarebbe storica: avendo pareggiato contro la Repubblica Ceca, la nazionale esordiente ce la può davvero fare e addirittura potrebbe prendersi il secondo posto nel girone, chiaro però che la vittoria è l’unica opzione contemplata e il fatto che i lusitani siano già tranquilli potrebbe aiutare non poco. Staremo a vedere quello che succederà tra qualche ora a Gelsenkirchen, noi aspettiamo la diretta di Georgia Portogallo e nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA PORTOGALLO

Conferme per Willy Sagnol verso la diretta Georgia Portogallo: il CT francese gioca ancora con il 3-4-3 e dovrebbe confermare le scelte dell’ultima partita, quindi la linea Kvirkvelia-Kashia-Dvali a protezione del portiere Mamardashvili con due laterali di centrocampo che sarebbero Kakabadze e Tsitaishvili, poi ecco il tandem di centrocampo formato da Mekvabishvili e Kochorashvili mentre nel tridente avanzato Davitashvili rimane in vantaggio su Chakvetadze, Kvaratskhelia naturalmente agirà sulla sinistra con centravanti Mikautadze, autore dell’unico gol georgiano (su rigore) agli Europei 2024.

Più opzioni per il Portogallo, e Roberto Martinez prepara la rivoluzione: in porta può andare Rui Patricio, davanti a lui Antonio Silva e uno tra Gonçalo Inacio e Danilo Pereira con Nélson Semedo e Dalot da terzini, in mezzo al campo Joao Neves e Ruben Neves o magari lo stesso Danilo che può avanzare il suo raggio d’azione, sulla trequarti sperano soprattutto Francisco Conceiçao, matchwinner contro la Repubblica Ceca, e Joao Felix che possono agire con Diogo Jota, utile anche come prima punta tattica, a supporto di Gonçalo Ramos.

QUOTE E PRONOSTICO GEORGIA PORTOGALLO

Per quanto riguarda la diretta di Georgia Portogallo, in vista della partita degli Europei 2024 possiamo anche dare uno sguardo alle quote che sono state previste per stasera dall’agenzia Snai, secondo cui il segno 2 per la vittoria portoghese vale 1,40 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 1 per il successo della Georgia vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 7,25 volte la vostra giocata. Abbiamo infine il segno X, che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo che avrete pensato di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA