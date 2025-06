Diretta Georgia Portogallo U21 streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei Under 21, oggi 17 giugno 2025

DIRETTA GEORGIA PORTOGALLO U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Georgia Portogallo U21 che prende il via possiamo anche ricordare che le due nazionali si erano affrontate anche due anni fa nel girone degli Europei, e incredibilmente la Georgia era riuscita a vincere 2-0 con i gol di Giorgi Gagua e Saba Sazonov nel primo tempo, poi rivelatisi fondamentali per la qualificazione ai quarti di finale da prima del girone (anche i lusitani comunque avevano strappato il pass). Una vittoria ancora più sorprendente se pensiamo che nove mesi prima si era disputata un’amichevole, e il Portogallo aveva vinto con un netto 4-1.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE/ Via ai primi match! Diretta gol live score (17 giugno)

Nel primo tempo le reti di Paulo Bernardo e Samu Costa, la Georgia aveva accorciato all’inizio della ripresa grazie a Giorgi Moistsrapishvili ma altri due gol lusitani, ad opera di Henrique Araujo e Afonso Sousa, avevano chiuso i giochi. Questa sera le due nazionali sono avversarie in una sfida diretta che vale tantissimo per un’altra qualificazione ai quarti, ma una delle due potrebbe rimanere eliminata a favore della Francia; si tratta dunque di lasciar parlare i calciatori in campo e scoprire insieme cosa succederà, e allora ci accomodiamo per seguire insieme la diretta Georgia Portogallo U21 che può davvero iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Francia Polonia U21 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (oggi 17 giugno 2025)

GEORGIA PORTOGALLO U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Non avremo su canali italiani la diretta Georgia Portogallo U21 in tv e lo stesso vale per una diretta streaming video del match.

GEORGIA PORTOGALLO U21: IN LOTTA PER LA QUALIFICAZIONE

La diretta Georgia Portogallo U21 è chiamata a stabilire i verdetti del girone C degli Europei Under 21: sarà quindi molto significativo l’appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 17 giugno 2025, presso lo Štadión Sihoť della città slovacca di Trenčín.

Ne diamo merito alla Georgia, che al debutto ha vinto contro la Polonia e nella seconda giornata ha sfiorato il pareggio contro la Francia, incassando il gol della amara sconfitta solamente al dodicesimo minuto di un recupero praticamente infinito sabato scorso.

Video Finlandia Ucraina U21 (0-2)/ Gol e highlights: rete e rosso per Brazhko! (15 giugno UEFA Euro U21 2025)

Senza quella beffa, adesso per la Georgia le speranze di qualificazione sarebbero ben più concrete, mentre il Portogallo è già vicino al traguardo con il pareggio contro la Francia al debutto seguito dal perentorio 5-0 rifilato sabato alla Polonia: l’attacco si è sbloccato e la difesa continua a non subire gol.

Insomma, i lusitani sono giustamente favoriti, anche se non devono sottovalutare la Georgia, che finora ha fatto forse meglio del previsto e allora questa sera con la diretta Georgia Portogallo U21 proverà a scrivere una nuova pagina di storia, che potrebbe lasciare clamorosamente fuori dai quarti i rivali portoghesi.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA PORTOGALLO U21

Chi ha già sfiorato un’impresa dovrebbe essere confermato da Ramaz Svanadze nelle probabili formazioni per la diretta Georgia Portogallo U21. In porta Kharatishvili; i terzini Maisuradze e Azarovi ai fianchi dei centrali Khvadagiani e Sazonov in difesa; a centrocampo il terzetto con Lominadze, Gagnidze e Yegoian; Odisharia e Abuashvili potrebbero invece essere le ali del tridente d’attacco della Georgia con il centravanti Kvernadze.

Rui Jorge dovrebbe invece puntare sul modulo 4-3-3 per il Portogallo U21. In porta Samuel Soares; davanti a lui il terzino destro Rodrigo Pinheiro e Rafael Rodrigues oppure Nazinho dall’altra parte con Chico Lamba e Joao Muniz in mezzo; a centrocampo Mateus e Santos dovrebbero giocarsi un posto con Nascimento e Paulo Bernardo. Infine il tridente d’attacco per il Portogallo U21 con Geovany Quenda e Roger Fernandes ai fianchi della prima punta Araujo.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza tecnica dovrebbe essere più netta di quanto dice la classifica, le quote dell’agenzia Snai dunque sono chiare sulla diretta Georgia Portogallo U21. Lusitani favoritissimi a 1,32, quota 5,50 invece in caso di pareggio e infine è di 7,75 il valore proposto in caso di vittoria della Georgia U21.