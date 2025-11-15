Diretta Georgia Spagna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Tbilisi per la quinta giornata delle qualificazioni Mondiali 2026, girone E.

DIRETTA GEORGIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Facciamo un tuffo indietro nel tempo per la diretta di Georgia Spagna, il nostro obiettivo è capire attraverso i precedenti quali tra queste due realtà ha il favore della storia dalla propria parte, per farlo ci affideremo ovviamente alle partite giocate fino a questo momento che sono abbastanza. Fin dai primi incroci nei gironi di qualificazione agli Europei, la Spagna ha costruito vittorie larghe e convincenti, ma la Georgia è riuscita, in rare occasioni, a mettere in difficoltà una squadra di ben altra tradizione. Le due nazionali si sono affrontate 9 volte: 8 vittorie spagnole e una sola georgiana, ottenuta nell’amichevole del 2016, un 1-0 storico per Tbilisi.

Negli anni successivi, però, il divario si è riaffermato: la Spagna ha travolto la Georgia 7-1 nelle qualificazioni europee del 2023, confermando la propria forza e la distanza tra i due percorsi. Eppure ogni incrocio mantiene un valore simbolico: la Spagna come misura della crescita calcistica, la Georgia come prova di carattere e orgoglio contro la storia. Ora via al commento live della diretta di Georgia Spagna, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GEORGIA SPAGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Georgia Spagna dovrebbe essere trasmessa a pagamento da Sky. La sfida verrà quasi certamente mandata in onda su uno dei canali del pacchetto sport per chi fosse abbonato ed avesse scelto quest’opzione. In streaming la gara sarà invece sull’app Sky Go.

POLEMICA SUL TALENTO DEL BARCELLONA

E’ previsto per sabato 15 novembre 2025 alle ore 18:00 l’inizio della diretta Georgia Spagna. Presso lo Stadio Boris Paichadze di Tbilisi le Furie Rosse proveranno a vincere per la quinta volta consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 anche in questo caso senza poter contare sulle prestazioni del giovane Lamine Yamal.

Il talento del Barcellona, che non aveva preso parte alla spedizione della sua Nazionale nemmeno nella sosta precedente, è stato rispedito a casa dopo che la Federazione spagnola ha appreso con un certo stupore della terapia a cui si è sottoposto il calciatore per far fronte alla pubalgia che lo sta affliggendo da ormai diverso tempo.

Il commissario tecnico De La Fuente deve quindi rinunciare a Yamal, costretto allo stop per 7/10 giorni, ma insieme i suoi uomini tenterà di ripetere sia il poker rifilato alla Bulgaria sul proprio campo nell’ultima partita disputata che il 2 a 0 con cui avevano già sconfitto i rivali di questo turno fra le mura amiche nello scorso mese di ottobre.

I georgiani, al terzo posto con soli tre punti, si trovano dunque costretti a cercare l’impresa contro la capolista, in vetta a quota dodici, del gruppo E. Dopo esser stati battuti appunto dagli iberici, i Crociati sono stati sconfitti pure dalla Turchia per 4 a 1 e gradirebbero regalare un bello spettacolo al loro pubblico sovvertendo il pronostico.

DIRETTA GEORGIA SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Georgia Spagna: 4-3-3 di partenza per gli uomini del ct Sagnol con Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze ed Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze e Davitashvili, Kvaratskhelia, Zivzivadze e Mikautadze. Le Furie Rosse verranno anche loro disposte dall’inizio da De la Fuente secondo il modulo 4-3-3 con Simon, Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella, Zubimendi, Pedri e Merino, Torres, Pino ed Oyarzabal.

DIRETTA GEORGIA SPAGNA, LE QUOTE

I bookmakers, tramite le quote proposte, sembrano indicare un match a senso unico per il risultato finale della diretta Georgia Spagna. Stando a Sisal possiamo ad esempio evidenziare che la vittoria degli spagnoli è indicata a 1.20 mentre quella dei padroni di casa è addirittura quotata a 13.00. Interessante invece il pareggio con l’x pagato eventualmente a 6.00.