Diretta Georgia Spagna/ Streaming video tv: Furie Rosse per vincere (qual. Mondiali)

Georgia Spagna, in diretta dallo stadio Boris Paichadze della capitale georgiana Tbilisi, si gioca per la seconda giornata del girone B delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022: appuntamento alle ore 18.00 italiane di oggi, domenica 28 marzo 2021. Sicuramente saranno gli ospiti iberici sotto i riflettori nella diretta di Georgia Spagna, anche perché le Furie Rosse non hanno cominciato benissimo il cammino in questo girone, pareggiando contro la Grecia per 1-1 in casa giovedì sera a Granada, dove il gol di Morata non è bastato ad assicurare la vittoria alla Spagna.

Considerando che solo la prima classificata di ciascun gruppo della zona europea si qualificherà immediatamente per i Mondiali senza dover passare dagli spareggi, ecco che la Spagna con un pareggio casalingo si è già complicata un po’ la vita e adesso ha necessità di cogliere la prima vittoria contro una rivale sulla carta certamente inferiore, anche se nella prima giornata la Georgia ha combattuto bene in Svezia, cedendo solo per 1-0 ai padroni di casa scandinavi che ora guidano solitari il girone. I caucasici dunque cercheranno l’impresa, ma in Georgia Spagna ogni risultato diverso dalla vittoria iberica sarebbe una grande sorpresa – e un problema già non di poco conto per la Spagna verso la qualificazione…

DIRETTA GEORGIA SPAGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo purtroppo evidenziare che non sarà disponibile la diretta tv di Georgia Spagna su canali televisivi oppure in diretta streaming video in Italia, di conseguenza i principali punti di riferimento per seguire questo incontro saranno siti e profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali, della Uefa e della Fifa.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA SPAGNA

Presentando adesso le probabili formazioni di Georgia Spagna, concentriamo adesso la nostra attenzione sulle Furie Rosse, perché il deludente pareggio casalingo contro la Grecia fa pensare che ci possano essere delle novità e non soltanto per il turnover dovuto al triplo impegno nello spazio di sei giorni. Potrebbero dunque tornare in campo dal primo minuto alcuni veterani eccellenti che contro la Grecia erano partiti dalla panchina, quali ad esempio Jordi Alba, Busquets e Thiago Alcantara, ma anche un nuovo talento in rampa di lancio come il classe 2002 Pedri, che sarebbe sotto età addirittura per l’Under 21 che sta giocando la fase a gironi degli Europei di categoria ed invece è già stato chiamato in Nazionale maggiore dal c.t. Luis Enrique. I nomi eccellenti di conseguenza non mancano per fare un ampio ed efficace turnover, vedremo tra qualche ora quali saranno le scelte del commissario tecnico per la partita di Tbilisi…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Georgia Spagna secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita sembra a senso unico in favore degli iberici: il segno 2 infatti è quotato a 1,19, mentre per il segno X già si salirà a quota 6,00 e fino ad addirittura 14 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria della Georgia.



