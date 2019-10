Diretta Germania Argentina/ Streaming video tv Canale 20: amichevole a Dortmund

Germania Argentina, prestigiosa amichevole internazionale, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 9 ottobre presso il Signal Iduna Park, a Dortmund: considerato il vero tempio della nazionale tedesca, questa sera ospita una partita che conta poco dal punto di vista del risultato (legato a grandi eventi) ma certamente sarà scintillante per quello che le due squadre in campo rappresentano, per il prestigio e per preparare al meglio i prossimi impegni. Per la Germania si tratta delle qualificazioni agli Europei 2020: primi in classifica nel gruppo C, i tedeschi torneranno in campo domenica per affrontare la trasferta in Estonia e mettere un altro mattoncino alla costruzione del loro pass per la fase finale, che non dovrebbe sfuggire. Intanto però vediamo cosa succederà nella diretta di Germania Argentina: aspettando il calcio d’inizio possiamo valutare in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Signal Iduna Park, leggendo insieme le probabili formazioni di questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Argentina sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati: la partita amichevole sarà infatti trasmessa sul canale Mediaset 20, che da tempo ha aperto al grande calcio e che vi fornirà questa grande sfida internazionale anche in mobilità. Il servizio di diretta streaming video sarà infatti disponibile, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smarpthone, sul sito mediasetplay.mediaset.it senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ARGENTINA

Per Germania Argentina, Joachim Loew dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: il portiere è ter Stegen con Klostermann e Halstenberg a presidiare le corsie laterali, in mezzo nella difesa dovrebbero essere confermati Sule e Ginter anche se Tah potrebbe giocarsi il posto. Come sempre solito ballottaggio esteso al centro della mediana: Kroos e Kimmich partono favorito ma non è detto che il Commissario Tecnico confermi questo assetto volendo dare spazio ad altri giocatori. Davanti Gnabry e Brandt per le corsie esterne sono insidiati dal talento di Havertz, Werner dovrebbe essere la prima punta con Reus a supporto. Nell’Argentina spazio invece al 4-1-4-1: non ci sarà Leo Messi che è squalificato, assente anche Aguero e allora Lautaro Martinez sarà il centravanti con il possibile supporto di De Paul e uno tra Dybala e Lamela, con Ocampos e Acuna che possono agire sulle fasce. In mediana Leandro Paredes dovrebbe essere ancora una volta il playmaker davanti alla difesa, nella quale Otamendi e uno tra German Pezzella e Rojo agiranno da centrali a protezione del portiere Musso, favorito sulla concorrenza. I terzini possono essere Foyth e Tagliafico.



