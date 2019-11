Diretta Germania Bielorussia/ Streaming video tv: Loew per la vetta del girone C

Germania Bielorussia, in diretta dal Borussia Park di Monchengladbach, sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Le ultime vittorie contro Irlanda del Nord ed Estonia hanno risolto molti problemi per i tedeschi nella corsa alla qualificazione nel gruppo C. Senza passi falsi inaspettati i tedeschi sono ora favoriti per prendersi uno dei due punti in posti per l’accesso agli Europei 2020, a braccetto con un’Olanda che dovrà però superare lo spareggio in Irlanda del Nord per evitare problemi. La Bielorussia nel suo cammino ha fatto punti solo contro l’Estonia ed ora sarà chiamata a limitare i danni contro una Germania contro la quale ha pareggiato in trasferta undici anni fa, in amichevole ottenendo un pareggio 2-2.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Germania Bielorussia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA BIELORUSSIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Germania Bielorussia, sabato 16 novembre 2019 presso il Borussia Park di Monchengladbach, sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. La Germania del CT Low scenderà in campo con un 3-4-2-1: Neuer, Serdar, Sule, Halstenberg, Klostermann, Haverz, Kimmich, Gundogan, Brandt, Reus, Waldschmidt. Risponderà la Bielorussia con un 4-1-4-1: Gutor, Vertilo, Martynovich, Naumov, Polyakov, Yablonski, Kovalev, Dragun, Stasevich, Bakhar, Laptev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano la Germania nettamente favorita per il successo contro la Bielorussia. Vittoria interna quotata a 1.06, eventuale pareggio proposto a una quota di 13.00 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 21.00. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.30, la quota per l’under 2.5 invece a 3.50.



