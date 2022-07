Diretta Germania Danimarca donne/ Streaming video Rai: Europei, girone B

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA DONNE: TEDESCHI FAVORITI!

Germania Danimarca donne, in diretta dal Brentford Community Stadium della capitale inglese Londra, si giocherà questa sera, venerdì 8 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali), per la prima giornata del girone B degli Europei 2022 di calcio femminile. Dopo il grande successo (anche in Italia) dei Mondiali 2019 e poi due anni decisamente complicati a causa del Covid, l’avventura europea è cominciata e la diretta di Germania Danimarca donne attirerà l’attenzione soprattutto sulle tedesche, perché la Germania ha una Nazionale che è tra le big tradizionali anche del calcio femminile.

Attenzione però anche alla Danimarca, che arrivò in finale nella scorsa edizione degli Europei di calcio femminile, anche se sono passati ormai ben cinque anni da quella estate gloriosa per le danesi. In ogni caso per entrambe le parti sarà importante partire con il piede giusto, dal momento che solo le prime due di ogni girone andranno ai quarti e nel gruppo B c’è pure la Spagna, che non nasconde grandi ambizioni di crescita. Che cosa succederà quindi nella diretta di Germania Danimarca donne?

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Danimarca donne sarà garantita sia su Sky Sport Football, canale numero 203 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA DONNE

Diamo uno sguardo anche alle giocatrici convocate per Germania Danimarca donne e naturalmente per tutti gli Europei femminili. Le 23 tedesche sono i portieri Merle Frohms, Almuth Schult e Ann Katrin Berger; i difensori Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Giulia Gwinn, Felicitas Rauch e Sara Doorsoun; i centrocampisti Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Sydney Lohmann, Svenja Huth, Sara Dabritz, Linda Dallmann, Lina Magull e Jule Brand; infine come attaccanti Lea Schuller, Laura Freigang, il capitano Alexandra Popp, Nicole Anyomi, Tabea Wassmuth e Klara Bull.

La Danimarca conta sui portieri Lene Christensen, Katrine Svane e Laura Worsøe; i difensori sono Sara Thrige, Stine Ballisager Pedersen, Rikke Sevecke, Simone Boye Sørensen, Katrine Veje, Luna Gevitz e Sara Holmgaard; ecco poi come centrocampisti Sanne Troelsgaard, Sofie Junge, Kathrine Kühl, Karen Holmgaard, Janni Thomsen, Sofie Svava e Sofie Bredgaard, infine come attaccanti Nadia Nadim, il capitano Pernille Harder, Stine Larsen, Rikke Marie Madsen, Signe Bruun e Mille Gejl.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Germania Danimarca donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che propone il segno 1 per la vittoria tedesca a quota 1,63, mentre poi si sale già a quota 4,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Danimarca.

