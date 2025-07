Diretta Germania Danimarca donne streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita degli Europei 2025, oggi 8 luglio

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochi minuti dal via della diretta Germania Danimarca donne, citiamo un precedente che è particolarmente caro alle danesi. Parliamo del quarto di finale degli Europei 2017, il 30 luglio di otto anni fa a Rotterdam, quando i gol di Nadim e Nielsen decretarono la vittoria per 2-1 rimonta appunto della Danimarca dopo la rete dell’iniziale vantaggio della Germania firmata da Kerschowski. Per le danesi fu una tappa fondamentale verso il secondo posto, risultato migliore di sempre, con la successiva vittoria ai rigori nella semifinale con l’Austria e la sconfitta per 4-2 in finale contro l’Olanda.

Fece tuttavia notizia a livello internazionale perché fu anche la partita che fece scendere dal trono la Germania, che dal 1995 al 2013 aveva vinto le precedenti sei edizioni consecutive degli Europei di calcio femminile. Allora è facile capire perché quella partita aveva scritto la storia: per la Germania ci sarà anche il desiderio di rivincita che potrebbe farsi sentire anche a otto anni di distanza oggi a Basilea, questo allora è un motivo in più per seguire la diretta Germania Danimarca donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GERMANIA DANIMARCA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Germania Danimarca donne in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport, quindi segnaliamo anche la diretta streaming video su Rai Play in aggiunta a Uefa.tv.

GERMANIA DANIMARCA DONNE: OCCASIONE PER LE TEDESCHE

Il St. Jakob Park di Basilea sarà teatro alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 8 luglio, della diretta Germania Danimarca donne, la partita per la seconda giornata del girone C degli Europei di calcio femminile 2025 che vedrà sicuramente le tedesche favorite e con l’occasione di qualificarsi per i quarti dopo sole due giornate.

Questo perché la giornata d’esordio ha dato verdetti opposti alle due Nazionali: la Germania ha rispettato il pronostico battendo per 2-0 la debuttante Polonia, che ha retto per un tempo ma ha ceduto nella ripresa. Per le ragazze di Christian Wück un ottimo inizio, ma d’altronde il mirino è posto decisamente più in alto per gli obiettivi della Germania a Euro 2025.

La Danimarca invece si ritrova purtroppo nella situazione che il c.t. Andrée Jeglertz e le sue calciatrici avrebbero voluto evitare: sconfitta all’esordio contro la Svezia e di conseguenza adesso la necessità di fare punti contro la Germania per non dover salutare davvero troppo presto l’avventura agli Europei.

Insomma, gli scenari sono drasticamente diversi, ma la Danimarca è comunque una Nazionale di buon livello e allora su una partita secca potrebbe giocarsela anche contro le più quotate tedesche: sarà la diretta Germania Danimarca donne a dirci se il tempo dei verdetti sarà già oggi a Basilea, oppure se dovremo aspettare altri quattro giorni.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA DONNE

Christian Wück potrebbe insistere con il modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Germania Danimarca donne. In porta Berger; la difesa a quattro con la capitana Gwinn, Minge, Knaak e Linder che potrebbero essere confermate in blocco dopo il debutto con clean sheet; in mediana puntiamo su Senss e Nusken, mentre sulla trequarti indichiamo Brand, Dallmann e Buhl alle spalle di Schuller, già in gol al debutto alla pari di Brand.

Andrée Jeglertz potrebbe invece rispondere con un modulo 3-4-1-2 per la sua Danimarca. Provando a fare i nomi delle undici titolari, cominciamo con Ostergaard in porta; Faerge, Ballisager e Veje potrebbero formare la difesa che per due terzi vedrebbe titolari calciatrici della Fiorentina; molte delle danesi d’altronde giocano in Italia, ne troviamo anche nel centrocampo con Thogersen, Karen Holmgaard, Snerle e Sara Holmgaard; sulla trequarti invece Thomsen a sostegno del tandem d’attacco con Harder e Vangsgaard.

PRONOSTICO E QUOTE

Come forse si è già intuito, il pronostico con le quote Snai per la diretta Germania Danimarca donne sorriderà alle tedesche, grazie al segno 1 quotato a 1,35 e nettamente favorito sia sul pareggio (5,25) sia su un successo della Danimarca, che sarebbe infatti proposto a 7,50.