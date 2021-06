Diretta Germania Danimarca/ Streaming video tv: bella amichevole a Innsbruck

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA: AMICHEVOLE INTRIGANTE!

Germania Danimarca, in diretta dal Tivoli Stadion di Innsbruck, è un’amichevole internazionale che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 2 giugno: test vero per entrambe le nazionali, che tra poco inizieranno il loro percorso agli Europei 2020 e dunque vogliono prepararsi nel migliore dei modi. I riflettori sono ovviamente puntati sui tedeschi, che dopo la semifinale di cinque anni fa vogliono provare a fare un ultimo giro di giostra con Joachim Loew, che abbandonerà dopo questa manifestazione; naturalmente la Germania è tra le principali candidate alla vittoria degli Europei.

Non va sottovalutata la Danimarca, che magari parte in qualità di outsider ma ha sicuramente qualità e talento diffuso che sono sufficienti a farle provare il grande colpo; intanto con questa amichevole gli scandinavi cercheranno di capire a che punto siano con lo stato dei lavori. Mettiamoci in attesa della diretta di Germania Danimarca, e nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali partendo ovviamente dalle scelte che verranno operate dai due allenatori, dunque leggiamo insieme le probabili formazioni della partita di Innsbruck.

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Germania Danimarca: l’amichevole internazionale non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, rivolgendovi in particolar modo agli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA

Potrebbe essere un 3-4-2-1 quello di Joachim Loew per Germania Danimarca: in porta andrà Neuer, davanti a lui la difesa potrebbe dunque essere composta da Klostermann, Hummels e Halstenberg aspettando il ritorno di Rudiger, che ha appena giocato la finale di Champions League. Per lo stesso motivo non ci sarà Gundogan: in mezzo spazio a Kimmich e Goretzka senza troppi dubbi, poi davanti Thomas Muller e Gnabry potrebbero fare compagnia a Volland, le alternative nei vari reparti sono tante partendo da Emre Can e arrivando a Leroy Sané. Sarà 4-2-3-1 per Kasper Hjulmand: Kasper Schmeichel il portiere, potremmo avere Wass e Maehle come terzini (entrambi di grande spinta) con Kjaer a comandare la difesa al fianco di Boilesen. Mediana nella quale Hojbjerg e Delaney sono in generale favoriti in vista degli Europei, davanti a loro avremo Eriksen che ha appena vinto lo scudetto con l’Inter. Nel reparto avanzato le scelte non sono poche: in teoria Yussuf Poulsen e Braithwaite sono favoriti per accompagnare Wind, ma attenzione a Skov Olsen e, come prima punta, a Dolberg.

