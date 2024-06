DIRETTA GERMANIA DANIMARCA/ Video streaming tv: un precedente leggendario e… (Europei 2024, 29 giugno)

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA: I TESTA A TESTA

La diretta di Germania Danimarca ci consegna 22 precedenti e naturalmente il più celebre rimarrà sempre il miracolo scandinavo del 1992: un Europeo che la Danimarca aveva giocato solo perché ripescata al posto della Jugoslavia dilaniata dalla guerra, un clamoroso titolo con opera completata all’Ullevi contro la Germania campione del mondo in carica, grazie ai gol di John Jensen e Kim Vilfort. Attenzione però: la Danimarca aveva già battuto i tedeschi, con lo stesso risultato, nel girone del Mondiale 1986 (rigore di Jesper Olsen e colpo di testa del compianto John Eriksen) e in generale ha vinto otto volte contro la Germania, in due occasioni anche nel terzo millennio.

A livello di grandi tornei, i precedenti che confortano i tedeschi sono due, entrambi nel girone degli Europei: nel 2012 fu vittoria con Lukas Podolski e Lars Bender (temporaneo pareggio di Michael Krohn-Dehli), soprattutto nel 1988 la Germania era in casa come oggi, e aveva superato gli scandinavi per 2-0 grazie ai gol messi a segno da Jurgen Klinsmann e Olaf Thon. Quella nazionale allenata dal leggendario Franz Beckenbauer si era poi fermata in semifinale di fronte all’Olanda, e allora la speranza per Julian Nagelsmann è che la storia si ripeta fino a un certo punto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GERMANIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è la nostra nazionale oggi, e quindi avendo solo due partite al giorno nel tabellone degli ottavi la diretta tv di Germania Danimarca sarà disponibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento sarà sui canali che ormai conosciamo, quindi Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Ricordiamo poi che per chiunque non potesse mettersi davanti a un televisore, ma naturalmente sia cliente del satellite, ci sarà l’alternativa della diretta streaming video di Germania Danimarca senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

UN OTTAVO MOLTO INTRIGANTE!

I padroni di casa hanno “scelto” il Signal Iduna Park per l’ottavo di finale: la diretta di Germania Danimarca si gioca qui alle ore 21:00 di sabato 29 giugno, agli Europei 2024 i tedeschi scommettevano sul primo posto e primo posto è stato, anche se con il brivido perché, dopo due vittorie senza particolari patemi, la Germania si è trovata sotto contro la Svizzera e ha rimediato solo nel recupero, con un gol che ha portato la nazionale di Julian Nagelsmann a giocare nello stadio favorito e soprattutto a evitare l’Italia, che al netto dei problemi azzurri nel torneo sarebbe stata un’avversaria decisamente più ostica, e sempre mal digerita.

Invece la Germania sfida la Danimarca, cui comunque dovrà fare attenzione: una squadra che forse non è più quella di tre anni fa ma che è comunque molto solida, ha pareggiato contro l’Inghilterra e pur rischiando qualcosa contro la Serbia ha portato a casa il secondo posto nel suo girone, che non era immediatissimo da superare. Staremo a vedere, certamente i tedeschi partono con qualcosa in più ma la diretta di Germania Danimarca potrebbe regalare grandi sorprese, adesso in attesa del via studiamo le possibili mosse da parte dei due CT andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA

Quali formazioni nella diretta Germania Danimarca? Nagelsmann agli Europei 2024 ha cambiato pochissimo, e non lo farà stasera: deve sostituire lo squalificato Tah e manderà in campo Schlotterbeck al fianco di Rudiger, in porta sempre Neuer con Kimmich e Mittelstadt come terzini mentre a centrocampo agisce il veterano Kroos, che darà l’addio al calcio dopo questa manifestazione, con Andrich come partner. Gundogan dunque fa ancora un passo avanti, supportato dagli esterni Musiala e Wirtz; poi il grande punto di domanda, il ruolo di centravanti con il ballottaggio apertissimo tra Fullkrug, eroe del pareggio contro la Svizzera, e Havertz.

Nella Danimarca di Kasper Hjulmand lo squalificato è Morten Hjulmand: anche qui il CT cambia poco, dentro Delaney a fare coppia centrale con Hojbjerg ma per il resto solito 3-4-2-1, con Kasper Schmeichel protetto da Joachim Andersen, Christensen e Vestergaard e davanti presumibilmente Eriksen che appoggia i due attaccanti Hojlund e Wind. Il dubbio riguarda le corsie laterali: con la titolarità di Victor Kristiansen avremmo Maehle spostato a destra, altrimenti quest’ultimo giocherà ancora a sinistra con Bah che si prenderà la maglia sull’altro versante del campo.

PRONOSTICO E QUOTE GERMANIA DANIMARCA

Quasi inevitabilmente sono i padroni di casa ad avere il favore del pronostico nella diretta di Germania Danimarca, secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Vediamole insieme: il segno 1 per la vittoria della nazionale tedesca vi farebbe intascare una vincita pari a 1,63 volte quanto messo sul tavolo, per contro il segno 2 per l’affermazione della Danimarca porta in dote una somma che corrisponde a 5,75 volte l’importo che avrete pensato di investire, infine il segno X che regola il pareggio (mandando la partita ai tempi supplementari) equivale a 3,90 la cifra della vostra giocata.











