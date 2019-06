DIRETTA GERMANIA ESTONIA/ Streaming video e tv: tre vittorie tedesche nei precedenti

Nei tre precedenti di Germania Estonia la nazionale tedesca ha sempre vinto: potevamo aspettarci un bilancio simile nei testa a testa della partita che si gioca tra poco, ma quello che preme sottolineare qui è che la sfida torna a disputarsi dopo la bellezza di 80 anni. Dobbiamo tornare infatti a fine giugno 1939 per trovare l’ultima: era un’amichevole e la Germania vinse 2-0 con i gol di Ernst Lehner e Reinhard Schaletzki. Era la nazionale del Terzo Reich e dell’annessione dell’Austria, mentre l’Estonia sarebbe poi entrata a far parte della sterminata Unione Sovietica fino alla sua indipendenza all’inizio degli anni Novanta. Anche le altre due gare tra queste due nazionali sono state disputate negli anni Trenta: un’altra amichevole era terminata 5-0 mentre nell’agosto 1937 la Germania aveva vinto 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 1938, proprio quelli in cui la federazione aveva imposto che i giocatori più forti dell’Austria si unissero ai tedeschi (da qui la celebre vicenda di Matthias Sindelar). L’Estonia passò sorprendentemente in vantaggio con Georg Siimenson, solo per essere travolta nel secondo tempo dalle doppiette di Ernst Lehner e Josef Gauchel. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere a disposizione la diretta tv di Germania Estonia: la partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non sarà trasmessa nel nostro Paese e non sarà possibile assistervi nemmeno in diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA GERMANIA ESTONIA: ORARIO E PRESENTAZIONE

Germania Estonia, che verrà diretta dall’arbitro turco Ali Palabiyik, è valida per la quarta giornata nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2020: martedì 11 giugno, alla Opel Arena di Mainz, si gioca alle 20.45 una partita che appare scontata nel suo pronostico. Nonostante il calo e la probabile fine di un ciclo appassionante, la nazionale tedesca resta nettamente tra le più forti in Europa e lo ha già dimostrato in questo girone, andando a vincere contro la lanciatissima Olanda e vendicando così la retrocessione in Lega B patita nella Nations League. Bisogna cancellare il flop dei Mondiali e la qualificazione non dovrebbe sfuggire, troppo inferiori le avversarie (Olanda a parte, appunto) a cominciare da un’Estonia che fino a questo momento ha sempre perso nelle qualificazioni, e che non sembra aver fatto progressi rispetto al passato. Per di più la nazionale baltica è retrocessa nella Lega D di Nations League, in un girone comunque complesso; andiamo dunque a vedere quello che potrebbe succedere sul terreno di gioco nella diretta di Germania Estonia, nel frattempo noi possiamo valutare le possibili scelte dei due Commissari Tecnici analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ESTONIA

Da vedere se in Germania Estonia Joachim Loew voglia fare turnover rispetto all’ultima partita, quella in Bielorussia: se così fosse potremmo vedere per esempio Draxler e Brandt come esterni in un tridente completato eventualmente dalla prima punta Werner, con un centrocampo nel quale Goretzka potrebbe avere spazio al fianco di Kimmich. Possibile anche l’inserimento del giovane e interessante Havertz, reduce da una grande stagione; Klostermann e Schulz presidieranno le fasce in mediana, in difesa davanti a Neuer dovremmo vedere nuovamente Tah, Ginter e Sule anche se Kehrer spera in una maglia dal primo minuto. L’Estonia di Martin Reim giocherà con il 4-2-3-1: Lepmets il portiere, Vihmann e Mets davanti a lui con Teniste e Pikk che saranno i due terzini. Dmitrijev e Kait dovrebbero nuovamente formare la cerniera mediana che agirà a supporto dei trequartisti; qui Vassiljev sarà schierato in posizione centrale con Zenjov e Sinyavskiy che agiranno ai suoi lati, per il ruolo di prima punta sono in ballottaggio Sappinen e Sorga.

QUOTE E PRONOSTICO

Germania Estonia vede la nazionale tedesca partire nettamente favorita, dalle quote dei bookmaker: l’agenzia di scommesse Snai valuta 1,02 il successo interno per il quale dovrete giocare il segno 1, mentre il pareggio regolato dal segno X ha già una quota pari a 16,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. Addirittura il segno 2, per la vittoria esterna dei baltici, vi permetterebbe di mettere in tasca una somma pari a 50,00 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA