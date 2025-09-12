Diretta Germania Finlandia streaming video tv: orario e risultato live della prima semifinale di Eurobaset 2025, oggi venerdì 12 settembre

DIRETTA GERMANIA FINLANDIA: SEMIFINALE CON UNA CHIARA FAVORITA

La favorita d’obbligo e la grande rivelazione del torneo si affronteranno nella prima semifinale di Eurobasket 2025: possiamo presentare così la diretta Germania Finlandia, che si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, venerdì 12 settembre, presso la Xiaomi Arena di Riga, capitale della Lettonia e sede della fase finale degli Europei di basket 2025.

La Germania negli ultimi anni sta vivendo il momento più felice della sua storia nel basket: nel 2023 il primo titolo mondiale ha consacrato la forza di questa Nazionale, che poi è stata anche quarta alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la delusione ovviamente per il podio soltanto sfiorato, ma comunque migliore risultato di sempre ai Giochi per la Germania nel basket.

Era quindi ovviamente una delle grandi favorite di Eurobasket 2025 e lo è a maggior ragione ora che tante altre big sono uscite prima del previsto, lasciando spazio a sorprese fra le quali spicca certamente la Finlandia, per la quale possiamo già parlare del miglior risultato nella storia, anche se il settimo posto degli scorsi Europei era comunque un segnale di un movimento in crescita.

Adesso quindi il pronostico è chiarissimo, i tedeschi potrebbero essere autorizzati a fare gli scongiuri perché in questo Eurobasket 2025 tanti pronostici sono già finiti male, ma di certo hanno una grande occasione per raggiungere la finale e provare ad unire il titolo europeo a quello mondiale: la diretta Germania Finlandia rispetterà le previsioni?

GERMANIA FINLANDIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ricordiamo adesso che la diretta Germania Finlandia in tv sarà per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Sempre su abbonamento anche le tre opzioni per la diretta streaming video, con Sky Go e Now TV ma anche DAZN oppure Courtside 1891.

DIRETTA GERMANIA FINLANDIA: DUE CAMMINI DIFFERENTI

È molto significativo ripercorrere il cammino delle due Nazionali verso la diretta Germania Finlandia, anche perché entrambe arrivano dal girone B, che aveva visto i tedeschi sconfiggere i finlandesi con un perentorio 91-61 che onestamente lascerebbe ben pochi dubbi su chi sia la favorita oggi pomeriggio. La Germania aveva chiuso il girone al primo posto con cinque vittorie su altrettante partite, la Finlandia invece aveva perso pure contro la Lituania, chiudendo al terzo posto e difficilmente si sarebbe immaginato un percorso così bello per i finnici nella fase ad eliminazione diretta.

Per la Germania è stato tutto facile negli ottavi, vinti per 85-58 contro il Portogallo, mentre è stato decisamente più complicato il quarto contro la Slovenia di Luka Doncic, autore di 39 punti, con gli slavi dominanti nel primo quarto che ha costretto la Germania ad inseguire a lungo, fino al successo per 99-91. La Finlandia invece ha fatto l’impresa vincendo per 92-86 l’ottavo di finale contro la super favorita Serbia, con i 29 punti di Lauri Markkanen in copertina. Nei quarti c’è poi stato il match delle sorprese contro la Georgia, vinto con un bel 93-79 per guadagnarsi l’appuntamento con la storia nella diretta Germania Finlandia…