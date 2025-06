Diretta Germania Francia U21 streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live semifinale Europei Under 21 (oggi 25 giugno 2025)

DIRETTA GERMANIA FRANCIA U21: UNA SEMIFINALE DI LUSSO

Una sfida sempre affascinante ci attende a Kosice alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 25 giugno 2025: la diretta Germania Francia U21 sarà infatti la seconda semifinale degli Europei Under 21 in Slovacchia, una partita fra due storiche big che però sono arrivate fin qui con qualche brivido.

La Germania U21 era stata praticamente perfetta nel girone, vinto a punteggio pieno, ma poi domenica nei quarti ha sofferto molto l’eroica Italia, che ha portato i tedeschi ai supplementari nonostante la doppia inferiorità numerica. Per noi è motivo d’orgoglio ma anche un rimpianto, sarebbe stato bello essere qui a giocarci con gli Azzurrini l’accesso in finale…

La Francia U21 ha sofferto un po’ di più, ma ha dimostrato grandi qualità nel sapere ribaltare le partite, in particolare contro la Georgia durante il girone e poi anche nel quarto contro la Danimarca, vinto grazie a due gol ai minuti 84 e 85 dopo essere stati in svantaggio per quasi tutta la partita.

Insomma, due squadre di indiscutibile valore ma che hanno già affrontato anche momenti difficili, il che d’altronde potrebbe anche essere una qualità, magari fondamentale anche nella semifinale odierna. Quali emozioni ci offrirà la diretta Germania Francia U21?

GERMANIA FRANCIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Germania Francia U21 in tv sarà in chiaro per tutti sul canale 58, cioè Rai Sport, quindi anche in diretta streaming video con sito e app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA FRANCIA U21

Le probabili formazioni per la diretta Germania Francia U21 ci dovrebbero offrire il modulo 4-3-3 per la Germania del c.t. Di Salvo, che deve gestire le fatiche di 120 minuti domenica sera. In porta Atubolu; i quattro difensori invece potrebbero essere Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi e Brown; a centrocampo Reitz, Martel e Nebel mentre il tridente d’attacco dovrebbe prevedere Gruda e “l’italiano” Tresoldi insieme a Woltemade, che è certamente la stella.

Nella Francia Under 21 allenata invece dal c.t. Baticle possiamo invece iniziare la nostra presentazione dal portiere Restes; i quattro difensori transalpini potrebbero essere Doukouré, Matsima, Lukeba e Merlin; in mediana Cissé e Agoumé dal momento che potremmo parlare di un 4-2-3-1, anche se dipenderà dalla posizione di Lepenant, se in mezzo con loro oppure trequartista; ecco poi Lemarechal e Odobert esterni e la prima punta Tel.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico molto incerto secondo l’agenzia Snai per la diretta Germania Francia U21. Infatti un successo tedesco è quotato a 2,65 e una vittoria francese invece a 2,75; l’ipotesi più remunerativa – ma nemmeno troppo – sarebbe infine il pareggio, indicato a 3,15.