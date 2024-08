La mattinata si riempie di sport in questa diretta di Germania Grecia, sfida valevole per i quarti di finale che assegneranno l’oro di basket a queste olimpiadi 2024 di Parigi. La partita di oggi potrebbe sembrare già una semifinale anticipata e si giocherà oggi 6 agosto alle ore 11,00. Sul parquet abbiamo campioni del calibro di Antetokounmpo che può vantare un anello NBA, mentre per la Germania c’è un Dennis Shroder che negli scorsi mondiali è stato eletto come MVP.

Risultati basket/ Olimpiadi 2024 Parigi, diretta live 1^ giornata gironi: Australia-Spagna al via!

Difficile immaginare chi potrebbe avere la meglio, anche se i bookmaker propendono verso i tedeschi avendo più talento e un supporting cast migliore rispetto alla Grecia, che invece potremmo definire come Giannis-dipendente. Tutto dipenderà infatti dalla prova del greco che potrebbe soffrire la presenza di un team profondo come quello tedesco.

LeBron James, chi è il cestista e portabandiera/ La moglie Savannah: "Stiamo insieme dall'adolescenza"

DIRETTA GERMANIA GRECIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Germania Grecia bisognerà collegarsi al canale 205 di Sky, per vederlo servirà oltre all’abbonamento alla piattaforma satellitare anche il pacchetto Sport, venduto separatamente. In alternativa sarà possibile seguire questa diretta comodamente da questa pagina con il nostro commento testuale.

DIRETTA GERMANIA GRECIA: IL CONTESTO

Come arriviamo alla diretta di Germania Grecia? Dopo una qualificazione storica per i greci guidati da Antetokounmpo, la strada sembra interrompersi senza nemmeno il tempo di godersi l’aria parigina, infatti la squadra del campione NBA dovrà affrontare un core unito e soprattutto profondo come quello tedesco. Squadra che tra l’altro ha vinto la scorsa edizione dei mondiali.

Cecilia Zandalasini: "Virtus Bologna, addio al progetto femminile"/ "Enorme passo indietro"(23 luglio 2024)

A parte Shroder, la Germania può contare sul duo dei fratelli Wagner, uno gioca da guardia e l’altro da ala piccola che in certi momenti della partita può fare anche il quattro e allargare il campo. Stiamo parlando di due giocatori estremamente forti in difesa con un pericoloso tiro da tre, quindi i bookmaker fanno bene a darli come favoriti e anche di molto: 1,18 la vittoria tedesca mentre a 3,46 quella greca.