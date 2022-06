DIRETTA GERMANIA INGHILTERRA/ Video streaming tv: una sfida ricca di tradizione!

DIRETTA GERMANIA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Abbiamo presentato la diretta di Germania Inghilterra come la sfida infinita, e giustamente è così: gli episodi sono davvero tanti e alcuni importantissimi, su tutti certamente la finale del Mondiale 1966 che i tre leoni avevano vinto 4-2 ai supplementari nel vecchio Wembley, con il gol fantasma di Geoff Hurst a rappresentare uno dei momenti più iconici nella storia del calcio. La Germania in seguito ha saputo vendicarsi, due volte ai rigori in semifinale: Mondiali 1990 e Europei 1996 (con l’Inghilterra in casa, e rigore sbagliato dall’attuale CT Gareth Southgate).

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA/ Quote, Szoboszlai è lo spauracchio magiaro

Per la nazionale inglese i tedeschi sono diventati un incubo, che si era materializzato anche negli ottavi del Mondiale 2010 sotto forma, questa volta contro, di un evidente gol di Frank Lampard che l’arbitro invece non aveva visto (così come il guardalinee). A dirla tutta, l’Inghilterra in Germania ha vinto due volte in epoca recente ovvero nel terzo millennio: un clamoroso 5-1 nelle qualificazioni al Mondiale 2002 e un’amichevole del marzo 2016. Tuttavia, per la vera rivincita, ha dovuto aspettare il 29 giugno 2021: ottavi degli Europei, a Wembley, i gol di Raheem Sterling e Harry Kane hanno idealmente chiuso un cerchio, ma la sfida infinita è comunque destinata a proseguire ancora e ancora… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Finlandia Montenegro (risultato 2-0) video streaming tv: doppio Pohajanpalo!

DIRETTA GERMANIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Inghilterra sarà trasmessa su Sky Sport Uno: questa partita, come altre nel programma della Nations League, viene dunque fornita in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 201 del loro decoder. In assenza di un televisore, i clienti avranno la possibilità di seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video Germania Inghilterra: basterà infatti attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai 1: tra i precedenti una finale Mondiale

GERMANIA INGHILTERRA: TORNA LA GRANDE SFIDA!

Germania Inghilterra, che viene diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, si gioca all’Allianz Arena alle ore 20:45 di martedì 7 giugno: è Monaco di Baviera a ospitare il big match nel gruppo 3 di Lega A per la Nations League 2022-2023. Una sfida infinita, vista anche la scorsa estate agli Europei e che torna a farci compagnia sia pure in un contesto che possiamo definire minore: voglia di rivalsa sicuramente per l’Inghilterra, che nella prima partita di questa Nations League ha perso di rigore in Ungheria e vuole dunque confermare lo status di finalista continentale, che si gioca ora i grandi titoli.

La Germania sta ricostruendo, anche se questa nazionale difficilmente si trova in una fase realmente transitoria; sia come sia, affidata ad Hans-Dieter Flick, ha aperto la Nations League pareggiando a Bologna contro l’Italia, non ha mai raggiunto la Final Four di questa competizione e, per quanto poco possa contare rispetto ad altri obiettivi, potrebbe essere un buon traguardo da inseguire. Vedremo intanto quello che succederà nell’attesissima diretta di Germania Inghilterra; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA INGHILTERRA

Chiaramente per la diretta Germania Inghilterra possiamo aspettare qualche cambio da parte dei due CT: Flick per esempio potrebbe lanciare Klostermann o Tah insieme a Rudiger o Sule al centro della difesa (Neuer andrà in porta) con Kehrer e Raum sugli esterni, poi a centrocampo Gundogan dovrebbe avere una delle due maglie mandando in panchina Goretzka (più di Kimmich) ma qui occhio anche a Brandt, sulla trequarti invece si candida sicuramente Havertz e con lui può avere spazio anche Musiala, conferma per almeno uno tra Gnabry, Thomas Muller e Leroy Sané mentre il centravanti sarà ancora Werner, verosimilmente.

Gareth Southgate può invece lanciare Abraham come prima punta, lasciando fuori Kane: è una possibilità, più concreta quella di vedere almeno Sterling sull’esterno nel tridente con Mount e Grealish a giocarsi l’altra maglia. Saka invece può tornare utile per coprire la fascia sinistra di centrocampo; sull’altro versante Reece James e Trippier insidiano Alexander-Arnold (il laterale del Newcastle può giocare anche a sinistra), in mezzo Kalvin Phillips si prepara ad affiancare Declan Rice mentre in difesa rischiano Maguire e Coady sulla pressione di Stones, Walker e il portiere Pickford dovrebbero invece essere confermati all’Allianz Arena.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo subito uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Germania Inghilterra, la partita di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 2,20 volte quanto messo sul piatto; per il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la vincita con questo bookmaker equivarrebbe a 3,40 volte la vostra giocata mentre il segno 2, che regola l’opzione dell’affermazione ospite, porta in dote un importo che ammonta a 3.25 volte quello che avrete scelto di investire per questa partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA